Опасный свердловский педофил попал за решетку

Свердловский областной суд в Екатеринбурге приговорил к колонии Олега Туякова за сексуальное насилие над двумя подростками. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. Ранее Туяков уже отбывал наказание за надругательство над детьми.
«Суд отправил Туякова на 16 лет в колонию строгого режима, с запретом 15 лет заниматься педагогической деятельностью, гражданский иск удовлетворен. В пользу двоих потерпевших взыскано по 600 тысяч рублей компенсации морального вреда», — сообщили в суде.
Первый приговор за насилие Туяков получил в 2010-м. Из колонии он вышел через семь лет. И регулярно попадал под прицел силовиков за нарушения правил административного надзора и неуплату штрафов. Фабула дела, по которому он получил второй тюремный срок, неизвестна, поскольку судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.
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