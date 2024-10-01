Опасный свердловский педофил попал за решетку

Суд приговорил к колонии свердловчанина Туякова за насилие над детьми

02 октября 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Олег Туяков отправится в колонию на 16 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский областной суд в Екатеринбурге приговорил к колонии Олега Туякова за сексуальное насилие над двумя подростками. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. Ранее Туяков уже отбывал наказание за надругательство над детьми. «Суд отправил Туякова на 16 лет в колонию строгого режима, с запретом 15 лет заниматься педагогической деятельностью, гражданский иск удовлетворен. В пользу двоих потерпевших взыскано по 600 тысяч рублей компенсации морального вреда», — сообщили в суде. Первый приговор за насилие Туяков получил в 2010-м. Из колонии он вышел через семь лет. И регулярно попадал под прицел силовиков за нарушения правил административного надзора и неуплату штрафов. Фабула дела, по которому он получил второй тюремный срок, неизвестна, поскольку судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд в Екатеринбурге приговорил к колонии Олега Туякова за сексуальное насилие над двумя подростками. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. Ранее Туяков уже отбывал наказание за надругательство над детьми. «Суд отправил Туякова на 16 лет в колонию строгого режима, с запретом 15 лет заниматься педагогической деятельностью, гражданский иск удовлетворен. В пользу двоих потерпевших взыскано по 600 тысяч рублей компенсации морального вреда», — сообщили в суде. Первый приговор за насилие Туяков получил в 2010-м. Из колонии он вышел через семь лет. И регулярно попадал под прицел силовиков за нарушения правил административного надзора и неуплату штрафов. Фабула дела, по которому он получил второй тюремный срок, неизвестна, поскольку судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.