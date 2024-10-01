01 октября 2024

Опасный свердловский педофил попал за решетку

Суд приговорил к колонии свердловчанина Туякова за насилие над детьми
© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Туяков отправится в колонию на 16 лет Фото:

Свердловский областной суд в Екатеринбурге приговорил к колонии Олега Туякова за сексуальное насилие над двумя подростками. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. Ранее Туяков уже отбывал наказание за надругательство над детьми.

«Суд отправил Туякова на 16 лет в колонию строгого режима, с запретом 15 лет заниматься педагогической деятельностью, гражданский иск удовлетворен. В пользу двоих потерпевших взыскано по 600 тысяч рублей компенсации морального вреда», — сообщили в суде.

Первый приговор за насилие Туяков получил в 2010-м. Из колонии он вышел через семь лет. И регулярно попадал под прицел силовиков за нарушения правил административного надзора и неуплату штрафов. Фабула дела, по которому он получил второй тюремный срок, неизвестна, поскольку судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.

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Свердловский областной суд в Екатеринбурге приговорил к колонии Олега Туякова за сексуальное насилие над двумя подростками. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. Ранее Туяков уже отбывал наказание за надругательство над детьми. «Суд отправил Туякова на 16 лет в колонию строгого режима, с запретом 15 лет заниматься педагогической деятельностью, гражданский иск удовлетворен. В пользу двоих потерпевших взыскано по 600 тысяч рублей компенсации морального вреда», — сообщили в суде. Первый приговор за насилие Туяков получил в 2010-м. Из колонии он вышел через семь лет. И регулярно попадал под прицел силовиков за нарушения правил административного надзора и неуплату штрафов. Фабула дела, по которому он получил второй тюремный срок, неизвестна, поскольку судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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