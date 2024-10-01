Житель Сургута решил отправиться на СВО после посещения выставки техники НАТО

Житель Сургута (ХМАО) решил подписать контракт с Минобороны после посещения выставки захваченной техники НАТО. Вскоре он отправится на СВО из Ханты-Мансийска, сообщил окружной департамент молодежной политики в соцсети «ВКонтакте».
«Один из желающих отправиться служить стал житель Сургута. Он признался, что решение далось нелегко, окончательно удалось его принять после посещения выставки трофейной военной техники НАТО. Наш земляк уже подписал контракт с Минобороны РФ и в ближайшие дни отправится в зону СВО из отборочного пункта в Ханты-Мансийск», — следует из сообщения.
Мобильный пункт отбора на военную службу для заключения контрактов с Минобороны России работает на территории выставки техники НАТО в Сургуте. За несколько дней инструкторы проконсультировали более 120 человек. «Трое уже отправились в Ханты-Мансийск на пункт отбора и скоро поедут в воинские части», — добавили в департаменте молодежной политики ХМАО.
Экспозиция «Сила V правде — гордость и победа»» расположилась в Сургуте на площади около Ледового дворца спорта. За первые два дня с открытия выставку посетили более 27 тысяч югорчан. Посмотреть на захваченные танки Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты «Marder», «Bradley», бронеавтомобиль «Mastiff» ежедневно приезжают не только сургутяне, а и жители других муниципалитетов ХМАО.
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