На СВО арестован следователь из Петербурга, в багажнике нашли оружие

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Открытие военного учебного центра. Пермь, автомат калашникова, ак
В багажнике машины Панжева обнаружены автоматы Калашникова Фото:

Бывший заместитель руководителя СК Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 49-летний Алексей Панжев, был задержан на блокпосте в Ростовской области при попытке пересечения границы с освобожденными территориями. В его автомобиле обнаружен арсенал оружия, включая автоматы Калашникова и боевые гранаты, сообщают СМИ.

На днях в Ростовской области <…> задержан бывший заместитель руководителя СК Фрунзенского района Петербурга <…>. <…> При проверке автомашины ему не помогло удостоверение, а оперативники военной контрразведки обнаружили в багажнике оружие», — пишет 47news.

В автомобиле сотрудники разведки нашли автоматы Калашникова и боевые гранаты. В результате было возбуждено уголовное дело по незаконному хранению, перевозке и возможному хищению огнестрельного оружия.

Панжев ушел на СВО в конце 2022 — начале 2023 года. По словам его коллег, он был известен своим дерзким и авантюрным характером. Сейчас Панжев арестован на 30 суток.

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Бывший заместитель руководителя СК Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 49-летний Алексей Панжев, был задержан на блокпосте в Ростовской области при попытке пересечения границы с освобожденными территориями. В его автомобиле обнаружен арсенал оружия, включая автоматы Калашникова и боевые гранаты, сообщают СМИ. На днях в Ростовской области <…> задержан бывший заместитель руководителя СК Фрунзенского района Петербурга <…>. <…> При проверке автомашины ему не помогло удостоверение, а оперативники военной контрразведки обнаружили в багажнике оружие», — пишет 47news. В автомобиле сотрудники разведки нашли автоматы Калашникова и боевые гранаты. В результате было возбуждено уголовное дело по незаконному хранению, перевозке и возможному хищению огнестрельного оружия. Панжев ушел на СВО в конце 2022 — начале 2023 года. По словам его коллег, он был известен своим дерзким и авантюрным характером. Сейчас Панжев арестован на 30 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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