На СВО арестован следователь из Петербурга, в багажнике нашли оружие

Бывший заместитель руководителя СК Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 49-летний Алексей Панжев, был задержан на блокпосте в Ростовской области при попытке пересечения границы с освобожденными территориями. В его автомобиле обнаружен арсенал оружия, включая автоматы Калашникова и боевые гранаты, сообщают СМИ.
На днях в Ростовской области <…> задержан бывший заместитель руководителя СК Фрунзенского района Петербурга <…>. <…> При проверке автомашины ему не помогло удостоверение, а оперативники военной контрразведки обнаружили в багажнике оружие», — пишет 47news.
В автомобиле сотрудники разведки нашли автоматы Калашникова и боевые гранаты. В результате было возбуждено уголовное дело по незаконному хранению, перевозке и возможному хищению огнестрельного оружия.
Панжев ушел на СВО в конце 2022 — начале 2023 года. По словам его коллег, он был известен своим дерзким и авантюрным характером. Сейчас Панжев арестован на 30 суток.
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