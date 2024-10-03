Происшествия На СВО арестован следователь из Петербурга, в багажнике нашли оружие 03 октября 2024 в 13:26 Размер текста - 17 + В багажнике машины Панжева обнаружены автоматы Калашникова Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Бывший заместитель руководителя СК Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 49-летний Алексей Панжев, был задержан на блокпосте в Ростовской области при попытке пересечения границы с освобожденными территориями. В его автомобиле обнаружен арсенал оружия, включая автоматы Калашникова и боевые гранаты, сообщают СМИ. На днях в Ростовской области <…> задержан бывший заместитель руководителя СК Фрунзенского района Петербурга <…>. <…> При проверке автомашины ему не помогло удостоверение, а оперативники военной контрразведки обнаружили в багажнике оружие», — пишет 47news. В автомобиле сотрудники разведки нашли автоматы Калашникова и боевые гранаты. В результате было возбуждено уголовное дело по незаконному хранению, перевозке и возможному хищению огнестрельного оружия. Панжев ушел на СВО в конце 2022 — начале 2023 года. По словам его коллег, он был известен своим дерзким и авантюрным характером. Сейчас Панжев арестован на 30 суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывший заместитель руководителя СК Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 49-летний Алексей Панжев, был задержан на блокпосте в Ростовской области при попытке пересечения границы с освобожденными территориями. В его автомобиле обнаружен арсенал оружия, включая автоматы Калашникова и боевые гранаты, сообщают СМИ. На днях в Ростовской области <…> задержан бывший заместитель руководителя СК Фрунзенского района Петербурга <…>. <…> При проверке автомашины ему не помогло удостоверение, а оперативники военной контрразведки обнаружили в багажнике оружие», — пишет 47news. В автомобиле сотрудники разведки нашли автоматы Калашникова и боевые гранаты. В результате было возбуждено уголовное дело по незаконному хранению, перевозке и возможному хищению огнестрельного оружия. Панжев ушел на СВО в конце 2022 — начале 2023 года. По словам его коллег, он был известен своим дерзким и авантюрным характером. Сейчас Панжев арестован на 30 суток. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям