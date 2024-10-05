Сирия отправила заявку на присоединение к БРИКС

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Сирия хочет присоединиться к БРИКС, заявил посол в РФ Джаафари
Сирия хочет присоединиться к БРИКС, заявил посол в РФ Джаафари Фото:

Сирия отправила заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщил посол в РФ Башар Джаафари.

«Очень интересуемся присоединением к БРИКС. Мы направляли письменные просьбы о вхождении в организацию», — заявил Джаафари. Об этом он сообщил ТАСС на полях форума «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности». 

БРИКС — международное объединение, учрежденное в 2006 году, на сегодня включает в себя Россию, Бразилию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику, а также недавно присоединившиеся Египет, Эфиопию, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. В 2024 году Россия намерена провести более 250 различных мероприятий, которые распределены по 11 регионам страны. Самым важным событием станет саммит БРИКС в Казани 22—24 октября.

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Сирия отправила заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщил посол в РФ Башар Джаафари. «Очень интересуемся присоединением к БРИКС. Мы направляли письменные просьбы о вхождении в организацию», — заявил Джаафари. Об этом он сообщил ТАСС на полях форума «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности».  БРИКС — международное объединение, учрежденное в 2006 году, на сегодня включает в себя Россию, Бразилию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику, а также недавно присоединившиеся Египет, Эфиопию, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. В 2024 году Россия намерена провести более 250 различных мероприятий, которые распределены по 11 регионам страны. Самым важным событием станет саммит БРИКС в Казани 22—24 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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