В Перми на время перекрыли тоннели на улице Углеуральской

В Перми почти на две недели ограничили движение транспорта в тоннелях на улице Углеуральской. Это связано со строительными работами на участке. Об этом сообщается в telegram-канале министерства транспорта Пермского края.
«До 17 октября закрыты тоннели на улице Углеуральской. Также приостановлено движение на улицах Углеуральской и 2-ой Шоссейной. Транспортные потоки перенаправлены на улицы Локомотивную и Строителей. На перекрестке улиц Локомотивной и Энгельса движение организовано согласно ранней схеме», — говорится в telegram-канале краевого минтранса.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми временно ограничат движение по одной из полос на участке улицы Монастырской. Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!