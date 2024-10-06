06 октября 2024
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В Перми на время перекрыли тоннели на улице Углеуральской

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение по тоннелям на улице Углеуральской в Перми запретят до 17 октября 2024 года
Движение по тоннелям на улице Углеуральской в Перми запретят до 17 октября 2024 года Фото:

В Перми почти на две недели ограничили движение транспорта в тоннелях на улице Углеуральской. Это связано со строительными работами на участке. Об этом сообщается в telegram-канале министерства транспорта Пермского края.

«До 17 октября закрыты тоннели на улице Углеуральской. Также приостановлено движение на улицах Углеуральской и 2-ой Шоссейной. Транспортные потоки перенаправлены на улицы Локомотивную и Строителей. На перекрестке улиц Локомотивной и Энгельса движение организовано согласно ранней схеме», — говорится в telegram-канале краевого минтранса.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми временно ограничат движение по одной из полос на участке улицы Монастырской. Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта. 

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В Перми почти на две недели ограничили движение транспорта в тоннелях на улице Углеуральской. Это связано со строительными работами на участке. Об этом сообщается в telegram-канале министерства транспорта Пермского края. «До 17 октября закрыты тоннели на улице Углеуральской. Также приостановлено движение на улицах Углеуральской и 2-ой Шоссейной. Транспортные потоки перенаправлены на улицы Локомотивную и Строителей. На перекрестке улиц Локомотивной и Энгельса движение организовано согласно ранней схеме», — говорится в telegram-канале краевого минтранса. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми временно ограничат движение по одной из полос на участке улицы Монастырской. Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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