06 октября 2024
05 октября 2024

В Челябинской области распахали заново более 123 тысяч гектаров заросшей пашни

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский и пшеница Челябинск, поле, комбайн, пшеница, урожай
Возвращено в строй 123 тысячи гектаров пахотных земель Фото:

За семь лет в Челябинской области было возвращено в оборот более 123 тысяч гектаров пашни. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

«В рамках госпрограммы „Развитие сельского хозяйства в Челябинской области“ для сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые вовлекают в оборот выбывшие сельхозугодия, предусмотрена поддержка из областного бюджета. Таким образом за семь лет было возвращено в оборот более 123 тысяч гектаров пашни, в том числе порядка 98 тысяч гектаров — с государственной поддержкой. Из бюджета на эти цели направлено около 121 миллиона рублей», — цитируют в пресс-службе председателя комитета заксобрания по аграрной политике Вячеслава Евстигнеева.

Также в рамках госпрограммы ведется подготовка проектов межевания земельных участков и выполняются кадастровые работы. В 2023 году на кадастровый учет было поставлено 27 участков площадью более четырех тысяч гектаров. В дальнейшем эти земли будут предоставлены в аренду или реализованы сельхозпроизводителям.

Работа по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения в регионе ведется с 2017 года. Главной целью возврата сельхозземель в оборот является увеличение объема производимой сельхозпродукции.

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За семь лет в Челябинской области было возвращено в оборот более 123 тысяч гектаров пашни. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе заксобрания региона. «В рамках госпрограммы „Развитие сельского хозяйства в Челябинской области“ для сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые вовлекают в оборот выбывшие сельхозугодия, предусмотрена поддержка из областного бюджета. Таким образом за семь лет было возвращено в оборот более 123 тысяч гектаров пашни, в том числе порядка 98 тысяч гектаров — с государственной поддержкой. Из бюджета на эти цели направлено около 121 миллиона рублей», — цитируют в пресс-службе председателя комитета заксобрания по аграрной политике Вячеслава Евстигнеева. Также в рамках госпрограммы ведется подготовка проектов межевания земельных участков и выполняются кадастровые работы. В 2023 году на кадастровый учет было поставлено 27 участков площадью более четырех тысяч гектаров. В дальнейшем эти земли будут предоставлены в аренду или реализованы сельхозпроизводителям. Работа по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения в регионе ведется с 2017 года. Главной целью возврата сельхозземель в оборот является увеличение объема производимой сельхозпродукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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