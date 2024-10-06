В Челябинской области распахали заново более 123 тысяч гектаров заросшей пашни

07 октября 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Возвращено в строй 123 тысячи гектаров пахотных земель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За семь лет в Челябинской области было возвращено в оборот более 123 тысяч гектаров пашни. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе заксобрания региона. «В рамках госпрограммы „Развитие сельского хозяйства в Челябинской области“ для сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые вовлекают в оборот выбывшие сельхозугодия, предусмотрена поддержка из областного бюджета. Таким образом за семь лет было возвращено в оборот более 123 тысяч гектаров пашни, в том числе порядка 98 тысяч гектаров — с государственной поддержкой. Из бюджета на эти цели направлено около 121 миллиона рублей», — цитируют в пресс-службе председателя комитета заксобрания по аграрной политике Вячеслава Евстигнеева. Также в рамках госпрограммы ведется подготовка проектов межевания земельных участков и выполняются кадастровые работы. В 2023 году на кадастровый учет было поставлено 27 участков площадью более четырех тысяч гектаров. В дальнейшем эти земли будут предоставлены в аренду или реализованы сельхозпроизводителям. Работа по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения в регионе ведется с 2017 года. Главной целью возврата сельхозземель в оборот является увеличение объема производимой сельхозпродукции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За семь лет в Челябинской области было возвращено в оборот более 123 тысяч гектаров пашни. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе заксобрания региона. «В рамках госпрограммы „Развитие сельского хозяйства в Челябинской области“ для сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые вовлекают в оборот выбывшие сельхозугодия, предусмотрена поддержка из областного бюджета. Таким образом за семь лет было возвращено в оборот более 123 тысяч гектаров пашни, в том числе порядка 98 тысяч гектаров — с государственной поддержкой. Из бюджета на эти цели направлено около 121 миллиона рублей», — цитируют в пресс-службе председателя комитета заксобрания по аграрной политике Вячеслава Евстигнеева. Также в рамках госпрограммы ведется подготовка проектов межевания земельных участков и выполняются кадастровые работы. В 2023 году на кадастровый учет было поставлено 27 участков площадью более четырех тысяч гектаров. В дальнейшем эти земли будут предоставлены в аренду или реализованы сельхозпроизводителям. Работа по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения в регионе ведется с 2017 года. Главной целью возврата сельхозземель в оборот является увеличение объема производимой сельхозпродукции.