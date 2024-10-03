Армия и оружие Челябинский замкомполка «Ангел» нашел 116 пенсионерок в подвалах Угледара. Видео 04 октября 2024 в 11:25 Размер текста - 17 + Юрий «Ангел» Гагарин нашел 116 пожилых женщин в подвалах Угледара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель командира 430-го мотострелкового полка Юрий Гагарин с позывным «Ангел» нашел 116 пожилых женщин в подвалах освобожденного Угледара. Пенсионерки горячо подблагодарили своих спасителей за возможность выйти наружу. «Привезем вам лекарства, еду, все привезем. Скоро все закончится. Осталось совсем немного подождать», — сказал дождавшимся женщинам Гагарин. На видео заметно, что пенсионерки очень рады приходу российских бойцов. Они хотят выйти из темных убежищ на свежий воздух. Часть из них намерены поехать к родственникам в Россию, некоторые останутся ждать, чтобы воссоединиться с близкими на местной территории. Всем гражданским пообещали защиту, питание, медикаменты и всю необходимую помощь. Ранее «Ангел» показал кадры с освобожденного российской армией Угледара. По словам Гагарина, командование начало использовать при выполнении задач СВО новую тактику, которая приносит успех. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Заместитель командира 430-го мотострелкового полка Юрий Гагарин с позывным «Ангел» нашел 116 пожилых женщин в подвалах освобожденного Угледара. Пенсионерки горячо подблагодарили своих спасителей за возможность выйти наружу. «Привезем вам лекарства, еду, все привезем. Скоро все закончится. Осталось совсем немного подождать», — сказал дождавшимся женщинам Гагарин. На видео заметно, что пенсионерки очень рады приходу российских бойцов. Они хотят выйти из темных убежищ на свежий воздух. Часть из них намерены поехать к родственникам в Россию, некоторые останутся ждать, чтобы воссоединиться с близкими на местной территории. Всем гражданским пообещали защиту, питание, медикаменты и всю необходимую помощь. Ранее «Ангел» показал кадры с освобожденного российской армией Угледара. По словам Гагарина, командование начало использовать при выполнении задач СВО новую тактику, которая приносит успех. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям