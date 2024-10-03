Заместитель командира 430-го мотострелкового полка Юрий Гагарин с позывным «Ангел» нашел 116 пожилых женщин в подвалах освобожденного Угледара. Пенсионерки горячо подблагодарили своих спасителей за возможность выйти наружу.
«Привезем вам лекарства, еду, все привезем. Скоро все закончится. Осталось совсем немного подождать», — сказал дождавшимся женщинам Гагарин.
На видео заметно, что пенсионерки очень рады приходу российских бойцов. Они хотят выйти из темных убежищ на свежий воздух. Часть из них намерены поехать к родственникам в Россию, некоторые останутся ждать, чтобы воссоединиться с близкими на местной территории. Всем гражданским пообещали защиту, питание, медикаменты и всю необходимую помощь.
Ранее «Ангел» показал кадры с освобожденного российской армией Угледара. По словам Гагарина, командование начало использовать при выполнении задач СВО новую тактику, которая приносит успех.
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