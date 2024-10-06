В Челябинске ФСБ задержала бизнесмена за взятку заместителю главного лесничего

В Челябинской области сотрудники УФСБ задержали местного бизнесмена при даче взятки заместителю руководителя ГКУ «Управления лесничествами Челябинской области». Как сообщили URA.RU 7 октября в пресс-службе СКР по региону, в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий). По данным следствия, индивидуальный предприниматель 2 октября текущего года лично передал взятку в размере 100 тысяч рублей за сокрытие нарушений, выявленных в ходе проверки земель лесного фонда», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
В пресс-службе УФСБ по региону отметили, что взяткодатель был задержан с поличным. Сейчас в суд направлено ходатайство о заключении бизнесмена под стражу. Продолжается выполнение следственных действий, направленных на окончание предварительного расследования. Наказание за указанное деяние предусматривает лишение свободы до восьми лет, а также штраф в размере шестидесятикратной суммы взятки.
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