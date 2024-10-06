06 октября 2024
05 октября 2024

В Челябинске ФСБ задержала бизнесмена за взятку заместителю главного лесничего

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Сотрудники ФСБ задержали бизнесмена с поличным Фото:

В Челябинской области сотрудники УФСБ задержали местного бизнесмена при даче взятки заместителю руководителя ГКУ «Управления лесничествами Челябинской области». Как сообщили URA.RU 7 октября в пресс-службе СКР по региону, в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий). По данным следствия, индивидуальный предприниматель 2 октября текущего года лично передал взятку в размере 100 тысяч рублей за сокрытие нарушений, выявленных в ходе проверки земель лесного фонда», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В пресс-службе УФСБ по региону отметили, что взяткодатель был задержан с поличным. Сейчас в суд направлено ходатайство о заключении бизнесмена под стражу. Продолжается выполнение следственных действий, направленных на окончание предварительного расследования. Наказание за указанное деяние предусматривает лишение свободы до восьми лет, а также штраф в размере шестидесятикратной суммы взятки.

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В Челябинской области сотрудники УФСБ задержали местного бизнесмена при даче взятки заместителю руководителя ГКУ «Управления лесничествами Челябинской области». Как сообщили URA.RU 7 октября в пресс-службе СКР по региону, в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий). По данным следствия, индивидуальный предприниматель 2 октября текущего года лично передал взятку в размере 100 тысяч рублей за сокрытие нарушений, выявленных в ходе проверки земель лесного фонда», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В пресс-службе УФСБ по региону отметили, что взяткодатель был задержан с поличным. Сейчас в суд направлено ходатайство о заключении бизнесмена под стражу. Продолжается выполнение следственных действий, направленных на окончание предварительного расследования. Наказание за указанное деяние предусматривает лишение свободы до восьми лет, а также штраф в размере шестидесятикратной суммы взятки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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