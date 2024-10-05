05 октября 2024

В Челябинске резко вырос спрос на доставку товаров до маркетплейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской транспорт. Челябинск, газель, ozon, озон, маркетплейс
Спрос на доставку товаров до маркетплейсов вырос в три раза Фото:

В Челябинске спрос на доставку по городу товаров до маркетплейсов в сентябре 2024 года вырос почти в три раза. Об этом URA.RU сообщили аналитики платформы «Авито Услуги».

«В Челябинске зафиксированы высокие темпы роста спроса на доставку по городу товаров до маркетплейсов. В сентябре 2024 года интерес к этой услуге вырос почти в три раза (+184%) по сравнению с прошлым годом», — отмечают эксперты «Авито».

Эксперты объясняют эту тенденцию как быстрым ростом интернет-торговли, так и сезонным спросом. В преддверии учебного года растет спрос на доставку канцелярских и школьных принадлежностей, мебель и одежды. Компании, работающие в сфере электронной коммерции, также увеличивают количество транспортных заявок, чтобы заранее подготовиться к «черной пятнице».

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В Челябинске спрос на доставку по городу товаров до маркетплейсов в сентябре 2024 года вырос почти в три раза. Об этом URA.RU сообщили аналитики платформы «Авито Услуги». «В Челябинске зафиксированы высокие темпы роста спроса на доставку по городу товаров до маркетплейсов. В сентябре 2024 года интерес к этой услуге вырос почти в три раза (+184%) по сравнению с прошлым годом», — отмечают эксперты «Авито». Эксперты объясняют эту тенденцию как быстрым ростом интернет-торговли, так и сезонным спросом. В преддверии учебного года растет спрос на доставку канцелярских и школьных принадлежностей, мебель и одежды. Компании, работающие в сфере электронной коммерции, также увеличивают количество транспортных заявок, чтобы заранее подготовиться к «черной пятнице».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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