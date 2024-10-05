В Челябинске резко вырос спрос на доставку товаров до маркетплейсов

06 октября 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Спрос на доставку товаров до маркетплейсов вырос в три раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске спрос на доставку по городу товаров до маркетплейсов в сентябре 2024 года вырос почти в три раза. Об этом URA.RU сообщили аналитики платформы «Авито Услуги». «В Челябинске зафиксированы высокие темпы роста спроса на доставку по городу товаров до маркетплейсов. В сентябре 2024 года интерес к этой услуге вырос почти в три раза (+184%) по сравнению с прошлым годом», — отмечают эксперты «Авито». Эксперты объясняют эту тенденцию как быстрым ростом интернет-торговли, так и сезонным спросом. В преддверии учебного года растет спрос на доставку канцелярских и школьных принадлежностей, мебель и одежды. Компании, работающие в сфере электронной коммерции, также увеличивают количество транспортных заявок, чтобы заранее подготовиться к «черной пятнице». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске спрос на доставку по городу товаров до маркетплейсов в сентябре 2024 года вырос почти в три раза. Об этом URA.RU сообщили аналитики платформы «Авито Услуги». «В Челябинске зафиксированы высокие темпы роста спроса на доставку по городу товаров до маркетплейсов. В сентябре 2024 года интерес к этой услуге вырос почти в три раза (+184%) по сравнению с прошлым годом», — отмечают эксперты «Авито». Эксперты объясняют эту тенденцию как быстрым ростом интернет-торговли, так и сезонным спросом. В преддверии учебного года растет спрос на доставку канцелярских и школьных принадлежностей, мебель и одежды. Компании, работающие в сфере электронной коммерции, также увеличивают количество транспортных заявок, чтобы заранее подготовиться к «черной пятнице».