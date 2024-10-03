Развлечения для взрослых: в Челябинске на выходных пройдут стендапы, концерт «Арии» и вечеринки. Афиша

В Челябинске на выходных выступит «Ария»

04 октября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Группа «Ария» представит новую программу «Это рок» Фото: Дарья Попова © URA.RU В Челябинске на выходных, 5 и 6 октября, выступят группа «Ария» и экс-солистка «ВИАгры» Ольга Меганская. Об этих и других культурных событиях — в материале URA.RU. Стендапы от местных комиков В баре Hops Spot на выходных пройдут два стендапа. В субботу, 5 октября, на сцене заведения выступят опытные юмористы. Стоимость — от 300 рублей. В этот же день состоится «Битва комиков», где гостям представят шоу, в котором шутники будут бороться за денежный приз. Условия входа остаются такими же. В ресторане Sketch 6 октября запланирован стендап-концерт. Стоимость посещения — от 400 рублей и заказ из меню. Обязательным условием посещения стендапов в барах является заказ позиции из меню Фото: Размик Закарян © URA.RU Пройдут и бесплатные мероприятия. В пабе «Сквот» 6 октября стартует открытый микрофон. Для того, чтобы посетить стендап, необходимо заказать любую позицию из меню. В кинотеатре «Знамя» 6 октября выступят челябинские комики. Для входа на концерт необходимо купить напиток. Дополнительная оплата не предусмотрена. Концерты и вечеринки выходного дня Вечеринка «Дыхание ночи» пройдет в ресторане «Максимилианс» 5 октября. Посетителей ожидают ремиксы хитов от дидждеев, танцы и клубная музыка. Для девушек вход бесплатный, а для мужчин — 300 рублей и депозит 700 рублей. В ресторане «Брудершафт» 6 октября состоится игра-караоке «Туц Туц Квиз». Для участия в мероприятии необходимо собрать команду. Стоимость — 400 рублей. Вечеринки в челябинских ресторанах проходят в пятницу и субботу Фото: Марина Молдавская © URA.RU На сцене клуба-ресторана «Заря» 5 октября выступит Ольга Меганская — экс-солистка группы «ВИА Гра». Она исполнит хиты: «Моя попытка номер 5», «У меня появился другой», «А я хочу перемирия» и другие. При бронировании столика вход на концерт бесплатный. Без брони: для девушек — 500 рублей, для мужчин — 1000 рублей. В «Галактику развлечений» 5 октября с концертом приедет группа «Ария», которая представит челябинцам свою новую музыкальную программу «Это рок». Основную часть трек-листа займут редко исполняемые песни. Стоимость билета — от 2,5 тысяч рублей. Где поиграть в «настолки» и посмотреть на дрифт Вечер игры в «Мафию» организовывает котокафе «Котофей» 5 октября. Гости мероприятия смогут поиграть и в другие настольные игры, устроить чаепитие, пообщаться с животными и провести фотосессию. Стоимость посещения — 600 рублей. Посмотреть на дрифт с трибун можно бесплатно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Финальный этап чемпионата по мокрому дрифту пройдет 5 и 6 октября. На «Трассе74» в субботу пройдет дрифт трек-день «50/50» по конфигу предстоящих соревнований. В воскресенье же состоятся тренировочные и парные заезды, а также квалификация. На мероприятии также запустят «Дрифт-такси». Завершится чемпионат награждением победителей. Вход для зрителей свободный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на выходных, 5 и 6 октября, выступят группа «Ария» и экс-солистка «ВИАгры» Ольга Меганская. Об этих и других культурных событиях — в материале URA.RU. В баре Hops Spot на выходных пройдут два стендапа. В субботу, 5 октября, на сцене заведения выступят опытные юмористы. Стоимость — от 300 рублей. В этот же день состоится «Битва комиков», где гостям представят шоу, в котором шутники будут бороться за денежный приз. Условия входа остаются такими же. В ресторане Sketch 6 октября запланирован стендап-концерт. Стоимость посещения — от 400 рублей и заказ из меню. Пройдут и бесплатные мероприятия. В пабе «Сквот» 6 октября стартует открытый микрофон. Для того, чтобы посетить стендап, необходимо заказать любую позицию из меню. В кинотеатре «Знамя» 6 октября выступят челябинские комики. Для входа на концерт необходимо купить напиток. Дополнительная оплата не предусмотрена. Вечеринка «Дыхание ночи» пройдет в ресторане «Максимилианс» 5 октября. Посетителей ожидают ремиксы хитов от дидждеев, танцы и клубная музыка. Для девушек вход бесплатный, а для мужчин — 300 рублей и депозит 700 рублей. В ресторане «Брудершафт» 6 октября состоится игра-караоке «Туц Туц Квиз». Для участия в мероприятии необходимо собрать команду. Стоимость — 400 рублей. На сцене клуба-ресторана «Заря» 5 октября выступит Ольга Меганская — экс-солистка группы «ВИА Гра». Она исполнит хиты: «Моя попытка номер 5», «У меня появился другой», «А я хочу перемирия» и другие. При бронировании столика вход на концерт бесплатный. Без брони: для девушек — 500 рублей, для мужчин — 1000 рублей. В «Галактику развлечений» 5 октября с концертом приедет группа «Ария», которая представит челябинцам свою новую музыкальную программу «Это рок». Основную часть трек-листа займут редко исполняемые песни. Стоимость билета — от 2,5 тысяч рублей. Вечер игры в «Мафию» организовывает котокафе «Котофей» 5 октября. Гости мероприятия смогут поиграть и в другие настольные игры, устроить чаепитие, пообщаться с животными и провести фотосессию. Стоимость посещения — 600 рублей. Финальный этап чемпионата по мокрому дрифту пройдет 5 и 6 октября. На «Трассе74» в субботу пройдет дрифт трек-день «50/50» по конфигу предстоящих соревнований. В воскресенье же состоятся тренировочные и парные заезды, а также квалификация. На мероприятии также запустят «Дрифт-такси». Завершится чемпионат награждением победителей. Вход для зрителей свободный.