В Челябинске на мусорку выбросили гроб

Зловещую находку в Челябинске обнаружили возле городского парка
В Челябинске на мусорной площадке на улице 1-й участок Мелькомбината обнаружили гроб, который напугал челябинцев. По мнению человека, нашедшего гроб, он не исключает, что его привезли с СВО.
«У меня ощущения, что его привезли с СВО. Жутковато. На гробе есть фамилия и какие-то цифры», — приводит слова нашедшего гроб сайт «74.ру».
Он отмечает, что к мусорке легко подъехать. Она находится возле городского парка Гагарина и там нет камер.
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