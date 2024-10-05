05 октября 2024

В Челябинске на мусорку выбросили гроб

© Служба новостей «URA.RU»
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Патологоанатомического отделение. Екатеринбург, смерть, прощание, гроб, похороны, прощальный зал
Зловещую находку в Челябинске обнаружили возле городского парка Фото:

В Челябинске на мусорной площадке на улице 1-й участок Мелькомбината обнаружили гроб, который напугал челябинцев. По мнению человека, нашедшего гроб, он не исключает, что его привезли с СВО.

«У меня ощущения, что его привезли с СВО. Жутковато. На гробе есть фамилия и какие-то цифры», — приводит слова нашедшего гроб сайт «74.ру».

Он отмечает, что к мусорке легко подъехать. Она находится возле городского парка Гагарина и там нет камер.

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В Челябинске на мусорной площадке на улице 1-й участок Мелькомбината обнаружили гроб, который напугал челябинцев. По мнению человека, нашедшего гроб, он не исключает, что его привезли с СВО. «У меня ощущения, что его привезли с СВО. Жутковато. На гробе есть фамилия и какие-то цифры», — приводит слова нашедшего гроб сайт «74.ру». Он отмечает, что к мусорке легко подъехать. Она находится возле городского парка Гагарина и там нет камер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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