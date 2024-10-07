В Екатеринбурге детские сады и школы массово закрываются на карантин из-за ОРВИ

07 октября 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Закрыто 28 групп в детских садах по всему городу Фото: Анна Майорова © URA.RU Помимо пневмонии, детские сады и школы вынуждены уходить на карантин из-за ОРВИ. Статистикой с URA.RU поделились в мэрии Екатеринбурга. «Закрыты на карантин 28 групп в 24 дошкольных образовательных учреждениях, болеет 204 воспитанника. На карантин закрыты 11 классов в семи школах города, болеет 97 обучающихся. Случаи заболевания гриппом не зарегистрированы», — рассказали в пресс-службе. Также 26 школ ушли на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии. По некоторым данным, вирус могли завезти из Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помимо пневмонии, детские сады и школы вынуждены уходить на карантин из-за ОРВИ. Статистикой с URA.RU поделились в мэрии Екатеринбурга. «Закрыты на карантин 28 групп в 24 дошкольных образовательных учреждениях, болеет 204 воспитанника. На карантин закрыты 11 классов в семи школах города, болеет 97 обучающихся. Случаи заболевания гриппом не зарегистрированы», — рассказали в пресс-службе. Также 26 школ ушли на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии. По некоторым данным, вирус могли завезти из Челябинской области.