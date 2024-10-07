В Екатеринбурге детские сады и школы массово закрываются на карантин из-за ОРВИ

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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, игрушки, детский сад, детские игрушки, дошкольное учреждение
Закрыто 28 групп в детских садах по всему городу Фото:

Помимо пневмонии, детские сады и школы вынуждены уходить на карантин из-за ОРВИ. Статистикой с URA.RU поделились в мэрии Екатеринбурга.

«Закрыты на карантин 28 групп в 24 дошкольных образовательных учреждениях, болеет 204 воспитанника. На карантин закрыты 11 классов в семи школах города, болеет 97 обучающихся. Случаи заболевания гриппом не зарегистрированы», — рассказали в пресс-службе.

Также 26 школ ушли на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии. По некоторым данным, вирус могли завезти из Челябинской области.

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Помимо пневмонии, детские сады и школы вынуждены уходить на карантин из-за ОРВИ. Статистикой с URA.RU поделились в мэрии Екатеринбурга. «Закрыты на карантин 28 групп в 24 дошкольных образовательных учреждениях, болеет 204 воспитанника. На карантин закрыты 11 классов в семи школах города, болеет 97 обучающихся. Случаи заболевания гриппом не зарегистрированы», — рассказали в пресс-службе. Также 26 школ ушли на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии. По некоторым данным, вирус могли завезти из Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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