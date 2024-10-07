В Магнитогорске запустят сирены воздушной тревоги

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Звук может раздаться в районе Северного перехода и на 12 участке
Звук может раздаться в районе Северного перехода и на 12 участке Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 8 октября состоится тренировка по действиям работников при угрозе воздушной тревоги. В ходе учений будут активированы системы оповещения на территории предприятий, сообщили 7 октября в пресс-службе мэрии Магнитогорска. 

«8 октября пройдет тренировка по действиям работников предприятий при угрозе воздушной тревоги, будут включены локальные системы оповещения, расположенные на территории организаций. Звуки сирен и речевые оповещения могут быть слышны жителям в зоне действия сигнала в районе Северного перехода и на 12 участке», — говорится в сообщении. 

Управление гражданской защиты призвало жителей сохранять спокойствие. Проверка систем оповещения носит плановый характер

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В Магнитогорске Челябинской области 8 октября состоится тренировка по действиям работников при угрозе воздушной тревоги. В ходе учений будут активированы системы оповещения на территории предприятий, сообщили 7 октября в пресс-службе мэрии Магнитогорска.  «8 октября пройдет тренировка по действиям работников предприятий при угрозе воздушной тревоги, будут включены локальные системы оповещения, расположенные на территории организаций. Звуки сирен и речевые оповещения могут быть слышны жителям в зоне действия сигнала в районе Северного перехода и на 12 участке», — говорится в сообщении.  Управление гражданской защиты призвало жителей сохранять спокойствие. Проверка систем оповещения носит плановый характер
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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