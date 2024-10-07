В Магнитогорске запустят сирены воздушной тревоги

В Магнитогорске Челябинской области 8 октября состоится тренировка по действиям работников при угрозе воздушной тревоги. В ходе учений будут активированы системы оповещения на территории предприятий, сообщили 7 октября в пресс-службе мэрии Магнитогорска.
«8 октября пройдет тренировка по действиям работников предприятий при угрозе воздушной тревоги, будут включены локальные системы оповещения, расположенные на территории организаций. Звуки сирен и речевые оповещения могут быть слышны жителям в зоне действия сигнала в районе Северного перехода и на 12 участке», — говорится в сообщении.
Управление гражданской защиты призвало жителей сохранять спокойствие. Проверка систем оповещения носит плановый характер
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