В России могут серьезно подорожать цветы

В России могут серьезно подорожать цветы из недружественных стран
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Прощание с Масляковым. Москва, прощание, цветы
Цветы из недружественных стран станут дороже Фото:

Цветы из недружественных стран могут подорожать в России. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Лут на 576 пленарном заседании Совета Федерации.

«Минсельхоз не исключает повышения пошлин на цветы из недружественных стран», — передают РИА Новости.

Ранее в России планировали ограничить ввоз заграничных растений, чтобы поддержать отечественных цветоводов. Также заявлялось, что качество зарубежных цветов явно снизилось, а цены сильно выросли.

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Цветы из недружественных стран могут подорожать в России. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Лут на 576 пленарном заседании Совета Федерации. «Минсельхоз не исключает повышения пошлин на цветы из недружественных стран», — передают РИА Новости. Ранее в России планировали ограничить ввоз заграничных растений, чтобы поддержать отечественных цветоводов. Также заявлялось, что качество зарубежных цветов явно снизилось, а цены сильно выросли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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