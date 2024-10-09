В России могут серьезно подорожать цветы

Цветы из недружественных стран станут дороже
Цветы из недружественных стран могут подорожать в России. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Лут на 576 пленарном заседании Совета Федерации.
«Минсельхоз не исключает повышения пошлин на цветы из недружественных стран», — передают РИА Новости.
Ранее в России планировали ограничить ввоз заграничных растений, чтобы поддержать отечественных цветоводов. Также заявлялось, что качество зарубежных цветов явно снизилось, а цены сильно выросли.
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