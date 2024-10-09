Крупный автохолдинг планирует открыть дилерский центр в Челябинске

09 октября 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Крупный дилер озвучил планы на открытие центров в 12 городах России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Крупный дилер по продаже автомобилей «Рольф», который работает в Москве и Санкт-Петербурге, намерен открыть автоцентр в Челябинске. Город вошел в список из 12 миллионников, где дилер намерен развивать свою сеть. «Рольф» планирует открытие дилерских центров в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Саратове, Самаре, Екатеринбурге, Уфе, Челябинске, Перми, Казани и Тюмени. Об этом горовится в презентации о стратегии развития холдинга», — пишет «Коммерсант». По данным издания, за 2023 год «Рольф» стал четвертым в рейтинге по объему продаж новых автомобилей. В пакете брендов дилера представлены Audi, BAIC, BMW, Chery, Haval и другие распространенные марки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупный дилер по продаже автомобилей «Рольф», который работает в Москве и Санкт-Петербурге, намерен открыть автоцентр в Челябинске. Город вошел в список из 12 миллионников, где дилер намерен развивать свою сеть. «Рольф» планирует открытие дилерских центров в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Саратове, Самаре, Екатеринбурге, Уфе, Челябинске, Перми, Казани и Тюмени. Об этом горовится в презентации о стратегии развития холдинга», — пишет «Коммерсант». По данным издания, за 2023 год «Рольф» стал четвертым в рейтинге по объему продаж новых автомобилей. В пакете брендов дилера представлены Audi, BAIC, BMW, Chery, Haval и другие распространенные марки.