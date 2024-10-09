Убыточная компания и штрафы: что известно о проекте Сукачева и Харатьяна, за который взялся ФНС

Счета «Диафильм» Харатьяна и Сукачева заблокированы из-за долгов

09 октября 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Компания актера Дмитрия Харатьяна и певца Гарика Сукачева может быть ликвидирована Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральная налоговая служба приняла меры по блокировке счетов кинопродакшен-компании «Диафильм», основанной телеведущим Гариком Сукачевым и актером Дмитрием Харатьяном. Отчетность компании подверглась тщательной проверке со стороны налоговых органов. Что известно о «Диафильме» и проектах Сукачева и Харатьяна — в материале URA.RU. Что известно о кинопродакшене ООО «Диафильм» Известные российские актер Дмитрий Харатьян и музыкант Гарик Сукачев в 2019 году объединили свои усилия для создания совместного проекта — компании ООО «Диафильм». Идея заключалась в совместной работе над кинопроектами и телепередачами. В качестве финансового директора была назначена Анастасия Жидкова, которой передали 20% уставного фонда компании. Несмотря на амбициозные планы, уже к 2022 году компания столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Проблемы с финансовой отчетностью «Диафильм» в 2022 году понесла убытки на сумму 461 тысячу рублей. Кроме того, фирма столкнулась с проблемами в подаче налоговой отчетности, что привело к серьезным последствиям. Федеральная налоговая служба России провела детальное изучение финансовой отчетности «Диафильма», выявив значительные нарушения. О том, что ФНС заблокировала счета общей фирмы по кинопродакшену телеведущего Гарика Сукачева и актера Дмитрия Харатьяна стало известно 9 октября, как сообщает Life.ru . По их информации, служба тщательно проверяла бухгалтерскую отчетность компании, а Пенсионный фонд наложил штрафы в размере 500 рублей и 3000 рублей за документы, которые не были предоставлены в срок. В конечном итоге, из-за отсутствия налоговой декларации, было принято решение о блокировке счетов. Другая деятельность Сукачева и Харатьяна Гарик Сукачев, известный своими музыкальными достижениями, также активно участвует в различных телепроектах и нестандартных бизнес-инициативах. С 2019 года он ведет программу «СССР. Знак качества» на телеканале «Звезда» и является наставником в проекте «Голос. 60+» на Первом канале с 2020 года. Кроме того, Сукачев пробовал себя в роли предпринимателя, продавая через свои соцсети красные и синие труселя, что вызвало немалый интерес среди его подписчиков. Этот необычный товар стоил около трех тысяч рублей за комплект. Дмитрий Харатьян, помимо своей актерской карьеры, также известен своей работой в телевидении и кинопроизводстве. В начале 2000-х он начал свою карьеру телеведущего, ведя различные программы на каналах «Прометей АСТ» и «Культура». Позже Харатьян также попробовал себя в роли продюсера, участвуя в создании нескольких фильмов, включая «Атлантида» и «Долгое прощание». В 2013 году он открыл в Красногорске центр творческого и патриотического воспитания «Школа гардемаринов», где дети могут обучаться актерскому мастерству и другим искусствам. Помимо работы на телевидении и в кино, Харатьян также активно выступает с концертами. В его репертуар входят песни из фильмов, а также композиции известных российских авторов, таких как Булат Окуджава, Владимир Высоцкий и Александра Пахмутова. Эти выступления позволяют ему поддерживать связь со своей аудиторией и продолжать творческую деятельность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная налоговая служба приняла меры по блокировке счетов кинопродакшен-компании «Диафильм», основанной телеведущим Гариком Сукачевым и актером Дмитрием Харатьяном. Отчетность компании подверглась тщательной проверке со стороны налоговых органов. Что известно о «Диафильме» и проектах Сукачева и Харатьяна — в материале URA.RU. Известные российские актер Дмитрий Харатьян и музыкант Гарик Сукачев в 2019 году объединили свои усилия для создания совместного проекта — компании ООО «Диафильм». Идея заключалась в совместной работе над кинопроектами и телепередачами. В качестве финансового директора была назначена Анастасия Жидкова, которой передали 20% уставного фонда компании. Несмотря на амбициозные планы, уже к 2022 году компания столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. «Диафильм» в 2022 году понесла убытки на сумму 461 тысячу рублей. Кроме того, фирма столкнулась с проблемами в подаче налоговой отчетности, что привело к серьезным последствиям. Федеральная налоговая служба России провела детальное изучение финансовой отчетности «Диафильма», выявив значительные нарушения. О том, что ФНС заблокировала счета общей фирмы по кинопродакшену телеведущего Гарика Сукачева и актера Дмитрия Харатьяна стало известно 9 октября, как сообщает Life.ru. По их информации, служба тщательно проверяла бухгалтерскую отчетность компании, а Пенсионный фонд наложил штрафы в размере 500 рублей и 3000 рублей за документы, которые не были предоставлены в срок. В конечном итоге, из-за отсутствия налоговой декларации, было принято решение о блокировке счетов. Гарик Сукачев, известный своими музыкальными достижениями, также активно участвует в различных телепроектах и нестандартных бизнес-инициативах. С 2019 года он ведет программу «СССР. Знак качества» на телеканале «Звезда» и является наставником в проекте «Голос. 60+» на Первом канале с 2020 года. Кроме того, Сукачев пробовал себя в роли предпринимателя, продавая через свои соцсети красные и синие труселя, что вызвало немалый интерес среди его подписчиков. Этот необычный товар стоил около трех тысяч рублей за комплект. Дмитрий Харатьян, помимо своей актерской карьеры, также известен своей работой в телевидении и кинопроизводстве. В начале 2000-х он начал свою карьеру телеведущего, ведя различные программы на каналах «Прометей АСТ» и «Культура». Позже Харатьян также попробовал себя в роли продюсера, участвуя в создании нескольких фильмов, включая «Атлантида» и «Долгое прощание». В 2013 году он открыл в Красногорске центр творческого и патриотического воспитания «Школа гардемаринов», где дети могут обучаться актерскому мастерству и другим искусствам. Помимо работы на телевидении и в кино, Харатьян также активно выступает с концертами. В его репертуар входят песни из фильмов, а также композиции известных российских авторов, таких как Булат Окуджава, Владимир Высоцкий и Александра Пахмутова. Эти выступления позволяют ему поддерживать связь со своей аудиторией и продолжать творческую деятельность.