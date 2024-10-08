В Пермском крае за десятки миллионов отреставрируют бывший приют

Пермская инспекция по охране объектов культурного наследия через электронный аукцион ищет подрядчика для реставрации бывшей богадельни в Ныробе. Работы оценили более чем в сорок миллионов рублей.
«Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения „Богадельня (странноприимный дом)“ в поселке Ныроб на улице Октябрьской, 14. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 41,1 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Подрядчику необходимо выполнить ремонтно-реставрационные монтажные и пусконаладочные работы, а также утилизировать строительный мусор. Работы требуется выполнить с 1 ноября 2024 года до 30 ноября 2025 года.
Здание принадлежит ГКБУК «Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина». Согласно информации с сайта музея, богадельню построили в 1913-1915 годах. В 2017 году в здании открыли Центр памяти М. Н. Романова (дяди первого царя из рода Романовых Михаила Федоровича). В 1601 году Романов был сослан в Ныроб, где вскоре умер.
Ранее URA.RU рассказывало, что в этнографическом музее «Хохловка» планируется восстановить объект культурного наследия «Амбар для зерна». Об этом говорится в документации тендера.
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