08 октября 2024

В Пермском крае за десятки миллионов отреставрируют бывший приют

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт объекта культурного наследия в Ныробе требуется закончить до 30 ноября 2025 года
Ремонт объекта культурного наследия в Ныробе требуется закончить до 30 ноября 2025 года Фото:

Пермская инспекция по охране объектов культурного наследия через электронный аукцион ищет подрядчика для реставрации бывшей богадельни в Ныробе. Работы оценили более чем в сорок миллионов рублей.

«Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения „Богадельня (странноприимный дом)“ в поселке Ныроб на улице Октябрьской, 14. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 41,1 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Подрядчику необходимо выполнить ремонтно-реставрационные монтажные и пусконаладочные работы, а также утилизировать строительный мусор. Работы требуется выполнить с 1 ноября 2024 года до 30 ноября 2025 года.

Здание принадлежит ГКБУК «Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина». Согласно информации с сайта музея, богадельню построили в 1913-1915 годах. В 2017 году в здании открыли Центр памяти М. Н. Романова (дяди первого царя из рода Романовых Михаила Федоровича). В 1601 году Романов был сослан в Ныроб, где вскоре умер.

Ранее URA.RU рассказывало, что в этнографическом музее «Хохловка» планируется восстановить объект культурного наследия «Амбар для зерна». Об этом говорится в документации тендера.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермская инспекция по охране объектов культурного наследия через электронный аукцион ищет подрядчика для реставрации бывшей богадельни в Ныробе. Работы оценили более чем в сорок миллионов рублей. «Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения „Богадельня (странноприимный дом)“ в поселке Ныроб на улице Октябрьской, 14. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 41,1 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. Подрядчику необходимо выполнить ремонтно-реставрационные монтажные и пусконаладочные работы, а также утилизировать строительный мусор. Работы требуется выполнить с 1 ноября 2024 года до 30 ноября 2025 года. Здание принадлежит ГКБУК «Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина». Согласно информации с сайта музея, богадельню построили в 1913-1915 годах. В 2017 году в здании открыли Центр памяти М. Н. Романова (дяди первого царя из рода Романовых Михаила Федоровича). В 1601 году Романов был сослан в Ныроб, где вскоре умер. Ранее URA.RU рассказывало, что в этнографическом музее «Хохловка» планируется восстановить объект культурного наследия «Амбар для зерна». Об этом говорится в документации тендера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...