В Пермском крае уссурийский полиграф атаковал новые территорий

В Пермском крае обнаружили новые очаги распространения уссурийского полиграфа. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«По результатам обследований, проведенных на территории лесных массивов Осинского, Пермского, Закамского лесничеств Пермского края, выявлены очаги распространения карантинного объекта — уссурийского полиграфа», — сказано в сообщении. Ведомство издало приказы о введении карантина на площади более 42 тысяч гектар.
В зоне, где объявлен карантин, планируют локализовать очаг распространяя жука и ликвидировать насекомое. Ранее стало известно, что от уссурийского полиграфа больше всего пострадали леса в Добрянке, Чусовом, Полазне и Бершети.
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