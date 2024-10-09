В Пермском крае уссурийский полиграф атаковал новые территорий

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Карантин ввели на территории более 42 тысяч гектар
Карантин ввели на территории более 42 тысяч гектар Фото:

В Пермском крае обнаружили новые очаги распространения уссурийского полиграфа. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«По результатам обследований, проведенных на территории лесных массивов Осинского, Пермского, Закамского лесничеств Пермского края, выявлены очаги распространения карантинного объекта — уссурийского полиграфа», — сказано в сообщении. Ведомство издало приказы о введении карантина на площади более 42 тысяч гектар.

В зоне, где объявлен карантин, планируют локализовать очаг распространяя жука и ликвидировать насекомое. Ранее стало известно, что от уссурийского полиграфа больше всего пострадали леса в Добрянке, Чусовом, Полазне и Бершети.

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В Пермском крае обнаружили новые очаги распространения уссурийского полиграфа. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «По результатам обследований, проведенных на территории лесных массивов Осинского, Пермского, Закамского лесничеств Пермского края, выявлены очаги распространения карантинного объекта — уссурийского полиграфа», — сказано в сообщении. Ведомство издало приказы о введении карантина на площади более 42 тысяч гектар. В зоне, где объявлен карантин, планируют локализовать очаг распространяя жука и ликвидировать насекомое. Ранее стало известно, что от уссурийского полиграфа больше всего пострадали леса в Добрянке, Чусовом, Полазне и Бершети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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