Пермякам рассказали, как хранить картофель, чтобы он не стал опасным

Картофель рекомендуют хранить в темных помещениях. Солнечные лучи могут окрасить клубни в зеленый цвет и повысить в ней уровень солонина, который опасен для человека. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.
«В клубнях картофеля содержится до 0,05 % соланина. Если в клубне есть позеленевшие области, то содержание соланина в них заметно выше. Для человека соланин может быть токсичен. Причина позеленения картофеля — солнечный свет», — сказано в сообщении. Также зеленый цвет на клубне может появиться из-за неправильного ухода за саженцами, выкапывания и перевозки клубней, переизбытка удобрений.
Уточняется, если в организме человека накапливается более 200 миллиграммов яда, это приведет к отравлению. Может начаться тошнота, рвота, боли в животе, головная боль, диарея, дезориентация, расширение зрачков и повышение температуры. В тяжелых случаях наблюдаются психические расстройства, кома и судороги. Позеленевшие клубни рекомендуют не выбрасывать, а использовать как посадочный материал. Соланин не скажется на новом урожае картофеля, а, наоборот, улучшит рост кустов.
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