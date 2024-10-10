Пермякам рассказали, как хранить картофель, чтобы он не стал опасным

Пермский Россельхознадзор: позеленевший картофель опасен для людей
© Служба новостей «URA.RU»
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Нельзя допускать, чтобы картофель зеленел
Нельзя допускать, чтобы картофель зеленел Фото:

Картофель рекомендуют хранить в темных помещениях. Солнечные лучи могут окрасить клубни в зеленый цвет и повысить в ней уровень солонина, который опасен для человека. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

«В клубнях картофеля содержится до 0,05 % соланина. Если в клубне есть позеленевшие области, то содержание соланина в них заметно выше. Для человека соланин может быть токсичен. Причина позеленения картофеля — солнечный свет», — сказано в сообщении. Также зеленый цвет на клубне может появиться из-за неправильного ухода за саженцами, выкапывания и перевозки клубней, переизбытка удобрений.

Уточняется, если в организме человека накапливается более 200 миллиграммов яда, это приведет к отравлению. Может начаться тошнота, рвота, боли в животе, головная боль, диарея, дезориентация, расширение зрачков и повышение температуры. В тяжелых случаях наблюдаются психические расстройства, кома и судороги. Позеленевшие клубни рекомендуют не выбрасывать, а использовать как посадочный материал. Соланин не скажется на новом урожае картофеля, а, наоборот, улучшит рост кустов.

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Картофель рекомендуют хранить в темных помещениях. Солнечные лучи могут окрасить клубни в зеленый цвет и повысить в ней уровень солонина, который опасен для человека. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю. «В клубнях картофеля содержится до 0,05 % соланина. Если в клубне есть позеленевшие области, то содержание соланина в них заметно выше. Для человека соланин может быть токсичен. Причина позеленения картофеля — солнечный свет», — сказано в сообщении. Также зеленый цвет на клубне может появиться из-за неправильного ухода за саженцами, выкапывания и перевозки клубней, переизбытка удобрений. Уточняется, если в организме человека накапливается более 200 миллиграммов яда, это приведет к отравлению. Может начаться тошнота, рвота, боли в животе, головная боль, диарея, дезориентация, расширение зрачков и повышение температуры. В тяжелых случаях наблюдаются психические расстройства, кома и судороги. Позеленевшие клубни рекомендуют не выбрасывать, а использовать как посадочный материал. Соланин не скажется на новом урожае картофеля, а, наоборот, улучшит рост кустов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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