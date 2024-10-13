Пермячка придумала замену для Tinder

В Перми стартовал социальный проект для оффлайн-знакомств людей старше 35 лет. Встречи проводятся у городских памятников по субботам с 15:00 до 17:00.
«Организатор проекта Татьяна Тищенко назвала его „Пространство одиноких“. Для каждой возрастной группы предусмотрены свои места: люди от 35 до 45 лет знакомятся у памятника В. Н. Татищеву в Разгуляе, от 45 до 55 лет — у памятника В. И. Ленину рядом с театром оперы и балета, от 55 лет — у памятника Ю. А. Гагарину в одноименном сквере», — пишет портал «В курсе.ру».
В тестовом режиме проект запустили летом 2024 года. По словам Тищенко, для знакомств у памятников собираются десятки людей. Организаторы проекта планируют привлечь к сотрудничеству кафе и театры, чтобы пары могли продолжить общение в более уютной обстановке.
Дейтинг-сервис Tinder ушел из России летом 2023 года. Приложение для онлайн-знакомств считалось одним из самых популярных в стране. Ранее URA.RU рассказывало, что разработчики Пермского Политеха (ПНИПУ) создадут сайт знакомств для ученых. Проект SciTinder призван помочь исследователям из разных областей науки найти коллег для совместной работы.
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