14 октября 2024

Челябинец погиб под колесами панелевоза

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В Челябинской области водитель панелевоза на неосвещенной трассе насмерть сбил пешехода Фото:

В Челябинской области 14 октября водитель грузовой машины задавил пешехода. Мужчина погиб на месте. Об этом URA.RU сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Миасс — Карабаш — Кыштым. Водитель „Рено Премиум“ с полуприцепом совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло в 20:20 на неосвещенной дороге, а погибший шел по проезжей части. Его личность устанавливают.

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В Челябинской области 14 октября водитель грузовой машины задавил пешехода. Мужчина погиб на месте. Об этом URA.RU сообщили в региональной Госавтоинспекции. «Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Миасс — Карабаш — Кыштым. Водитель „Рено Премиум“ с полуприцепом совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался», — сообщили в пресс-службе ведомства. В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло в 20:20 на неосвещенной дороге, а погибший шел по проезжей части. Его личность устанавливают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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