Челябинец погиб под колесами панелевоза

В Челябинской области водитель панелевоза на неосвещенной трассе насмерть сбил пешехода
В Челябинской области 14 октября водитель грузовой машины задавил пешехода. Мужчина погиб на месте. Об этом URA.RU сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Миасс — Карабаш — Кыштым. Водитель „Рено Премиум“ с полуприцепом совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло в 20:20 на неосвещенной дороге, а погибший шел по проезжей части. Его личность устанавливают.
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