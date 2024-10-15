Тела четырех сгоревших свердловчан в Монетном доставали из-под завалов 10 часов

Спасатели достали из-под обломков сгоревшего дома в поселке Монетном (Свердловская область) тела восьмилетнего мальчика, его бабушки и дедушки, а также знакомого семьи только спустя десять часов. Информация об этом появилась в Telegram.
«Только сейчас, спустя более десяти часов после пожара, начинают доставать тела погибших в Монетном», — передает «Четвертый канал». На место происшествия приехали родственники погибших.
Огонь уничтожил дом полностью и унес жизни двух мужчин 44 и 58 лет, 55-летней женщины и ребенка. Строение принадлежало двум хозяевам, второй из которых практически там не жил и приехал туда уже после гибели соседей. Восьмилетний мальчик был в гостях у бабушки и дедушки на время карантина в школе, когда начался пожар.
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