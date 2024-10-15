Группа туристов попала под камнепад в Алтае, ведется эвакуация

Продолжается эвакуация попавших под камнепад туристов в горах Алтая. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Алтай Галина Зубакина.
«Вчера [14 октября] до наступления темноты эвакуировали одну из пострадавших. Она шла самостоятельно с другими членами группы навстречу сотрудникам МЧС России», — передает МЧС России в своем telegram-канале слова Зубакиной.
По словам Зубакиной, пострадавшую доставили в больницу с травмой головы. На текущий момент происходит эвакуация оставшихся и тела погибшей восемнадцатилетней девушки.
Туристическая группа из 12 человек попала под камнепад в горах Алтая, передает «Газета.ru». При происшествии погибла восемнадцатилетняя девушка, двое туристов получили травмы.
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