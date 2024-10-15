Группа туристов попала под камнепад в Алтае, ведется эвакуация

Продолжается эвакуация пострадавших туристов в горах Алтая
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Одна из пострадавших 14 октября была эвакуирована и доставлена в больницу
Одна из пострадавших 14 октября была эвакуирована и доставлена в больницу Фото:

Продолжается эвакуация попавших под камнепад туристов в горах Алтая. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Алтай Галина Зубакина. 

«Вчера [14 октября] до наступления темноты эвакуировали одну из пострадавших. Она шла самостоятельно с другими членами группы навстречу сотрудникам МЧС России», — передает МЧС России в своем telegram-канале слова Зубакиной.  

По словам Зубакиной, пострадавшую доставили в больницу с травмой головы. На текущий момент происходит эвакуация оставшихся и тела погибшей восемнадцатилетней девушки. 

Туристическая группа из 12 человек попала под камнепад в горах Алтая, передает «Газета.ru». При происшествии погибла восемнадцатилетняя девушка, двое туристов получили травмы. 

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Продолжается эвакуация попавших под камнепад туристов в горах Алтая. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Алтай Галина Зубакина.  «Вчера [14 октября] до наступления темноты эвакуировали одну из пострадавших. Она шла самостоятельно с другими членами группы навстречу сотрудникам МЧС России», — передает МЧС России в своем telegram-канале слова Зубакиной.   По словам Зубакиной, пострадавшую доставили в больницу с травмой головы. На текущий момент происходит эвакуация оставшихся и тела погибшей восемнадцатилетней девушки.  Туристическая группа из 12 человек попала под камнепад в горах Алтая, передает «Газета.ru». При происшествии погибла восемнадцатилетняя девушка, двое туристов получили травмы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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