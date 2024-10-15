В Перми владелица пекарни «Цех» и итальянской столовой расширяет бизнес

Владелица пекарни «Цех» и итальянской столовой Cultura bistro Елизавета Ельцова увеличит количество своих заведений в Перми. Она готовит к открытию третью пекарню. Об этом Ельцова рассказала на странице «Цеха» в соцсети «ВКонтакте».
«Новая точка „Цеха“ будет располагаться в ЖК „Новый центр“. У нас немножечко затянулся ремонт, но все продвигается. Надеемся, что увидимся уже в ноябре», — сообщила Ельцова. Она добавила, что новое заведение будет больше, чем другие ее пекарни.
Первое кафе «Цех» открылось в Перми в апреле 2021 года около кинотеатра «Кристалл». Второе заведение появилось в ЖК «Доминант» в ноябре 2022 года. До этого проект тоже существовал, но только в онлайн формате. Тогда «Цех» поставлял свою выпечку и десерты в рестораны. В апреле 2024 года команда пекарни запустила в Перми первую итальянскую столовую. В заведении подают пасту, соусы и мороженое со вкусом оливок и базилика.
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