В Перми владелица пекарни «Цех» и итальянской столовой расширяет бизнес

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Новое заведение будет больше, чем предыдущие пекарни «Цех»
Новое заведение будет больше, чем предыдущие пекарни «Цех» Фото:

Владелица пекарни «Цех» и итальянской столовой Cultura bistro Елизавета Ельцова увеличит количество своих заведений в Перми. Она готовит к открытию третью пекарню. Об этом Ельцова рассказала на странице «Цеха» в соцсети «ВКонтакте».

«Новая точка „Цеха“ будет располагаться в ЖК „Новый центр“. У нас немножечко затянулся ремонт, но все продвигается. Надеемся, что увидимся уже в ноябре», — сообщила Ельцова. Она добавила, что новое заведение будет больше, чем другие ее пекарни.

Первое кафе «Цех» открылось в Перми в апреле 2021 года около кинотеатра «Кристалл». Второе заведение появилось в ЖК «Доминант» в ноябре 2022 года. До этого проект тоже существовал, но только в онлайн формате. Тогда «Цех» поставлял свою выпечку и десерты в рестораны. В апреле 2024 года команда пекарни запустила в Перми первую итальянскую столовую. В заведении подают пасту, соусы и мороженое со вкусом оливок и базилика.

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Владелица пекарни «Цех» и итальянской столовой Cultura bistro Елизавета Ельцова увеличит количество своих заведений в Перми. Она готовит к открытию третью пекарню. Об этом Ельцова рассказала на странице «Цеха» в соцсети «ВКонтакте». «Новая точка „Цеха“ будет располагаться в ЖК „Новый центр“. У нас немножечко затянулся ремонт, но все продвигается. Надеемся, что увидимся уже в ноябре», — сообщила Ельцова. Она добавила, что новое заведение будет больше, чем другие ее пекарни. Первое кафе «Цех» открылось в Перми в апреле 2021 года около кинотеатра «Кристалл». Второе заведение появилось в ЖК «Доминант» в ноябре 2022 года. До этого проект тоже существовал, но только в онлайн формате. Тогда «Цех» поставлял свою выпечку и десерты в рестораны. В апреле 2024 года команда пекарни запустила в Перми первую итальянскую столовую. В заведении подают пасту, соусы и мороженое со вкусом оливок и базилика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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