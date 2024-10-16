Свердловчанам станет проще строить жилье на маткапитал

Новый проект свердловского заксо: разрешить размещать маткапитал на счете эскроу

16 октября 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Размер маткапитала в Свердловской области составляет 167 918 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области хотят разрешить размещать средства регионального маткапитала в банках на счетах эскроу (существует для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом). Это поможет защитить семьи региона от мошенников при строительстве жилых домов, заявил в ходе заседания комитета по соцполитике, которое прошло по поручению спикера заксо Людмилы Бабушкиной, глава Вячеслав Погудин. Инициатива была предложена группой депутатов. «Наша задача — помочь семье защитить средства регионального материнского капитала от недобросовестных подрядчиков. Размещение средств на счете эскроу в кредитной организации — действенный инструмент для решения этой задачи, помогающий наиболее эффективно использовать средства областного материнского капитала», — объяснил Погудин, сообщили в управлении информполитики парламента. Согласно инициативе, деньги семьи могут потратить на ИЖС, которое будет вестись с привлечением юрлиц или индивидуальных предпринимателей, работающих по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Главное, чтобы такой объект находился на территории Свердловской области. В действующей редакции граждане, имеющие региональный сертификат, могут использовать его в строительстве, реконструкции объектов ИЖС, домов блокированной застройки без привлечения организаций, ведущих такие работы, в том числе по договору строительного подряда. С 1 января 2024 года размер регионального маткапитала составляет 167 918 рублей. Чтобы получить его, необходимо постоянно проживать в регионе и иметь трех и более детей. Сертификат могут получить и опекуны приемных детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области хотят разрешить размещать средства регионального маткапитала в банках на счетах эскроу (существует для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом). Это поможет защитить семьи региона от мошенников при строительстве жилых домов, заявил в ходе заседания комитета по соцполитике, которое прошло по поручению спикера заксо Людмилы Бабушкиной, глава Вячеслав Погудин. Инициатива была предложена группой депутатов. «Наша задача — помочь семье защитить средства регионального материнского капитала от недобросовестных подрядчиков. Размещение средств на счете эскроу в кредитной организации — действенный инструмент для решения этой задачи, помогающий наиболее эффективно использовать средства областного материнского капитала», — объяснил Погудин, сообщили в управлении информполитики парламента. Согласно инициативе, деньги семьи могут потратить на ИЖС, которое будет вестись с привлечением юрлиц или индивидуальных предпринимателей, работающих по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Главное, чтобы такой объект находился на территории Свердловской области. В действующей редакции граждане, имеющие региональный сертификат, могут использовать его в строительстве, реконструкции объектов ИЖС, домов блокированной застройки без привлечения организаций, ведущих такие работы, в том числе по договору строительного подряда. С 1 января 2024 года размер регионального маткапитала составляет 167 918 рублей. Чтобы получить его, необходимо постоянно проживать в регионе и иметь трех и более детей. Сертификат могут получить и опекуны приемных детей.