15 октября 2024

Пермяк уехал на СВО, чтобы выплатить долги по алиментам

© Служба новостей «URA.RU»
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Должник подписал контракт с Минобороны РФ
Должник подписал контракт с Минобороны РФ Фото:

Житель Пермского края из села Карагай отправился на СВО, чтобы погасить задолженность по алиментам. Из-за длительного уклонения от уплаты мужчина накопил долг на миллион рублей и дважды привлекался к административной ответственности. Также в отношении него было возбуждено уголовное дело.

«Дознаватель службы разъяснил последствия судимости и возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Больше всего преимуществ должник увидел в военной службе по контракту. Достойное денежное содержание и возможность в кратчайшие сроки погасить крупную задолженность совпали с желанием показать сыну, что его отец — настоящий мужчина», — сообщается на сайте ГУ ФССП России по Пермскому краю.

После подписания контракта с Минобороны РФ уголовное дело приостановили. Задолженность по алиментам будет вычитаться из зарплаты мужчины.

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Житель Пермского края из села Карагай отправился на СВО, чтобы погасить задолженность по алиментам. Из-за длительного уклонения от уплаты мужчина накопил долг на миллион рублей и дважды привлекался к административной ответственности. Также в отношении него было возбуждено уголовное дело. «Дознаватель службы разъяснил последствия судимости и возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Больше всего преимуществ должник увидел в военной службе по контракту. Достойное денежное содержание и возможность в кратчайшие сроки погасить крупную задолженность совпали с желанием показать сыну, что его отец — настоящий мужчина», — сообщается на сайте ГУ ФССП России по Пермскому краю. После подписания контракта с Минобороны РФ уголовное дело приостановили. Задолженность по алиментам будет вычитаться из зарплаты мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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