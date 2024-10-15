Пермяк уехал на СВО, чтобы выплатить долги по алиментам

Житель Пермского края из села Карагай отправился на СВО, чтобы погасить задолженность по алиментам. Из-за длительного уклонения от уплаты мужчина накопил долг на миллион рублей и дважды привлекался к административной ответственности. Также в отношении него было возбуждено уголовное дело.
«Дознаватель службы разъяснил последствия судимости и возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Больше всего преимуществ должник увидел в военной службе по контракту. Достойное денежное содержание и возможность в кратчайшие сроки погасить крупную задолженность совпали с желанием показать сыну, что его отец — настоящий мужчина», — сообщается на сайте ГУ ФССП России по Пермскому краю.
После подписания контракта с Минобороны РФ уголовное дело приостановили. Задолженность по алиментам будет вычитаться из зарплаты мужчины.
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