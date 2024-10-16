16 октября 2024

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в Челябинской области стали врачи

Врачи в Челябинской области зарабатывают до 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больше всех в регионе стали зарабатывать врачи и медсестры
Больше всех в регионе стали зарабатывать врачи и медсестры Фото:

В Челябинской области по состоянию на 1 октября 2024 года самыми востребованными профессиями стали врачи и слесаря по сборке металлоконструкций. При этом больше всех в регионе зарабатывают врачи — им платят до 100 тысяч рублей, слесаря зарабатывают до 90 тысяч рублей в месяц. Об этом 17 октября сообщили в контрольно-счетной палате региона (КСП).

«Самые востребованные рабочие профессии: слесарь по сборке металлоконструкций — 282,5%; овощевод — 259%; электросварщик — 146%. Профессии служащих: врач — 543%, полицейский — 132%, мастер строительных и монтажных работ — 94,5 %», — сообщили в ведомстве.

При этом самыми высокооплачиваемыми рабочими профессиями являются слесарь — электромонтажник — до 90 тысяч рублей, электросварщик — до 85 тысяч рублей, слесарь по ремонту подвижного состава — до 80 тысяч рублей. Также высокий заработок в среднем по региону среди профессий служащих имеют врачи, зарабатывающие до 100 тысяч рублей, медсестры — до 95,7 тысяч рублей, офтальмологи, стоматологи — до 90 тысяч рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области по состоянию на 1 октября 2024 года самыми востребованными профессиями стали врачи и слесаря по сборке металлоконструкций. При этом больше всех в регионе зарабатывают врачи — им платят до 100 тысяч рублей, слесаря зарабатывают до 90 тысяч рублей в месяц. Об этом 17 октября сообщили в контрольно-счетной палате региона (КСП). «Самые востребованные рабочие профессии: слесарь по сборке металлоконструкций — 282,5%; овощевод — 259%; электросварщик — 146%. Профессии служащих: врач — 543%, полицейский — 132%, мастер строительных и монтажных работ — 94,5 %», — сообщили в ведомстве. При этом самыми высокооплачиваемыми рабочими профессиями являются слесарь — электромонтажник — до 90 тысяч рублей, электросварщик — до 85 тысяч рублей, слесарь по ремонту подвижного состава — до 80 тысяч рублей. Также высокий заработок в среднем по региону среди профессий служащих имеют врачи, зарабатывающие до 100 тысяч рублей, медсестры — до 95,7 тысяч рублей, офтальмологи, стоматологи — до 90 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...