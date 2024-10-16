Самыми высокооплачиваемыми специалистами в Челябинской области стали врачи

В Челябинской области по состоянию на 1 октября 2024 года самыми востребованными профессиями стали врачи и слесаря по сборке металлоконструкций. При этом больше всех в регионе зарабатывают врачи — им платят до 100 тысяч рублей, слесаря зарабатывают до 90 тысяч рублей в месяц. Об этом 17 октября сообщили в контрольно-счетной палате региона (КСП).
«Самые востребованные рабочие профессии: слесарь по сборке металлоконструкций — 282,5%; овощевод — 259%; электросварщик — 146%. Профессии служащих: врач — 543%, полицейский — 132%, мастер строительных и монтажных работ — 94,5 %», — сообщили в ведомстве.
При этом самыми высокооплачиваемыми рабочими профессиями являются слесарь — электромонтажник — до 90 тысяч рублей, электросварщик — до 85 тысяч рублей, слесарь по ремонту подвижного состава — до 80 тысяч рублей. Также высокий заработок в среднем по региону среди профессий служащих имеют врачи, зарабатывающие до 100 тысяч рублей, медсестры — до 95,7 тысяч рублей, офтальмологи, стоматологи — до 90 тысяч рублей.
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