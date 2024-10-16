Челябинские туристы все чаще выбирают отдых на Дальнем Востоке

Турпоток из Челябинской области на Дальний Восток увеличился на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон».
«Популярность у южноуральцев Дальнего Востока увеличилась на 32% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Челябинская область в числе десяти регионов России, где жители чаще других выбирали осенью для отдыха Дальний Восток», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
Самым востребованным регионом в этом направлении стал Забайкальский край, который принял 19% отдыхающих. Якутию посетили 18% челябинцев, а Приморье — 15%. На Дальнем Востоке в сентябре южноуральцы потратили на 29% больше гигабайт трафика, чем в прошлом году, также на 20% вырос голосовой трафик.
Челябинцы ранее рассказали, где планируют отдыхать осенью. Большинство предпочитают провести время в пределах страны, на даче или дома, а также в поездках по России, сообщили в сервисе SuperJob.
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