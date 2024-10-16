16 октября 2024

Челябинские туристы все чаще выбирают отдых на Дальнем Востоке

© Служба новостей «URA.RU»
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Отдых на Дальней Востоке пользуется у челябинцев все большей популярностью (архивное фото)
Отдых на Дальней Востоке пользуется у челябинцев все большей популярностью (архивное фото) Фото:

Турпоток из Челябинской области на Дальний Восток увеличился на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон». 

«Популярность у южноуральцев Дальнего Востока увеличилась на 32% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Челябинская область в числе десяти регионов России, где жители чаще других выбирали осенью для отдыха Дальний Восток», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. 

Самым востребованным регионом в этом направлении стал Забайкальский край, который принял 19% отдыхающих. Якутию посетили 18% челябинцев, а Приморье — 15%. На Дальнем Востоке в сентябре южноуральцы потратили на 29% больше гигабайт трафика, чем в прошлом году, также на 20% вырос голосовой трафик.

Челябинцы ранее рассказали, где планируют отдыхать осенью. Большинство предпочитают провести время в пределах страны, на даче или дома, а также в поездках по России, сообщили в сервисе SuperJob. 

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Турпоток из Челябинской области на Дальний Восток увеличился на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон».  «Популярность у южноуральцев Дальнего Востока увеличилась на 32% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Челябинская область в числе десяти регионов России, где жители чаще других выбирали осенью для отдыха Дальний Восток», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.  Самым востребованным регионом в этом направлении стал Забайкальский край, который принял 19% отдыхающих. Якутию посетили 18% челябинцев, а Приморье — 15%. На Дальнем Востоке в сентябре южноуральцы потратили на 29% больше гигабайт трафика, чем в прошлом году, также на 20% вырос голосовой трафик. Челябинцы ранее рассказали, где планируют отдыхать осенью. Большинство предпочитают провести время в пределах страны, на даче или дома, а также в поездках по России, сообщили в сервисе SuperJob. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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