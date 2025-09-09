Текслер призвал благоустраивать в Челябинской области больше общественных пространств и скверов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал глав муниципалитетов активно использовать федеральное финансирование для благоустройства и готовить заявки на конкурс 2026 года. Важно эффективно использовать земельные участки и создавать новые общественные пространства, в том числе пешеходные зоны и скверы, заявил Текслер.
«Алексей Текслер призвал глав активно использовать федеральное финансирование для благоустройства и готовить заявки на конкурс 2026 года. Глава региона подчеркнул необходимость повышения эффективности использования земельных участков, ликвидации незаконных объектов и создания новых общественных пространств, в том числе пешеходных зон и скверов», — передает слова Текслера пресс-служба областного правительства в telegram-канале. Информация прозвучала на областном совещании в Магнитогорске с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.
В 2025 году на программы благоустройства и инициативного бюджетирования в Челябинской области было направлено более 2,7 миллиардов рублей. В порядок приводится 392 объекта во всех 43 муниципалитетах региона.
Сейчас реализуется восемь проектов, которые победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Пять объектов, в том числе Парк Автозаводцев и набережная в Миассе, завершат уже в этом году. Еще пять проектов из Челябинской области победили в юбилейном конкурсе и готовятся к реализации в ближайшие два года — в Аше, Южноуральске, Трехгорном.
Новые общественные пространства, пешеходные зоны и скверы можно создавать на земельных участках и за счет ликвидации незаконных объектов. В качестве примера Текслер привел два объекта в Челябинске, которые реализуются как раз на подобных землях. На участке проспекта Победы от улицы Салавата Юлаева до улицы Молдавской, где раньше была незаконная стоянка, формируется пешеходная зона. Также новое пространство для отдыха челябинцев появится вскоре около ТРК «Космос» на месте бывшего рынка. «Аллея Героев» будет сделана в память об участниках СВО.
В Челябинской области до 2030 года благоустроят 777 общественных пространств, сообщила ранее министр ЖКХ региона Людмила Алпатова на комитете по строительной политике и ЖКХ областного заксобрания. Создание комфортной городской среды для жителей Челябинской области остается одним из главных приоритетов.
