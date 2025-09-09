В Челябинске на Копейском шоссе отключат светофор

Светофор отключат до окончания работ
В Челябинске на Копейском шоссе с утра 10 сентября отключат светофор. Там будут проводить ремонт. Регулировщик движения подключат после окончания работ, пока дата и время не пообщаются.

«Завтра, 10 сентября, с 9:00 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении Копейского шоссе и улицы Трубосварочной», — говорится в telegram-канале «Челябинский дорожник». Регулировщик находится на одной из оживленных магистралей и с утра там могут скопиться пробки.

В городе продолжаются ремонты и настройки светофоров. Так, в августе одновременно были отключены сразу пять объектов.

