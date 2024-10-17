В Крыму национализировали предприятие украинских олигархов «Севастопольгаз»

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Развожаев сообщил, что ПАО «Севастопольгаз» перешел в государственную собственность
Развожаев сообщил, что ПАО «Севастопольгаз» перешел в государственную собственность Фото:

Предприятие «Севастопольгаз», ранее принадлежавшее украинским олигархам, было переведено в государственную собственность города Севастополя. О переходе активов сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Сегодня в 9:00 состоялось заседание правительства, на котором мы приняли решение о переходе ПАО „Севастопольгаз“, которым опосредованно владели украинские олигархи, в собственность города Севастополя», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Губернатор также выразил благодарность ключевым фигурам и организациям, которые помогли в этом вопросе, включая директора ФСБ и генерального прокурора РФ.

Он также подчеркнул, что процесс передачи предприятия был сложным и долгим. Развожаев указал, что украинские олигархи, являясь конечными бенефициарами прибыли «Севастопольгаз», финансировали терроризм и поддерживали ВСУ, что делало процесс перехода активов особенно значимым для государственной безопасности.

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Предприятие «Севастопольгаз», ранее принадлежавшее украинским олигархам, было переведено в государственную собственность города Севастополя. О переходе активов сообщил губернатор Михаил Развожаев. «Сегодня в 9:00 состоялось заседание правительства, на котором мы приняли решение о переходе ПАО „Севастопольгаз“, которым опосредованно владели украинские олигархи, в собственность города Севастополя», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Губернатор также выразил благодарность ключевым фигурам и организациям, которые помогли в этом вопросе, включая директора ФСБ и генерального прокурора РФ. Он также подчеркнул, что процесс передачи предприятия был сложным и долгим. Развожаев указал, что украинские олигархи, являясь конечными бенефициарами прибыли «Севастопольгаз», финансировали терроризм и поддерживали ВСУ, что делало процесс перехода активов особенно значимым для государственной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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