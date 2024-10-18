В Екатеринбурге арестовали лихача, сбившего несколько камер-треног. Фото

18 октября 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Органы ОВД продолжают проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кировский райсуд Екатеринбурга назначил меру пресечения 50-летнему водителю УАЗа, сбившему на полной скорости четыре мобильных камеры-треноги на Серовском тракте. Следующие 15 суток мужчина проведет под арестом. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В отношении задержанного сотрудники полиции составили административные материалы по части первой статьи 19.3 КоАП, также по статье 318 УК РФ за нападение на сотрудников полиции, 319 УК РФ за публичное оскорбление сотрудников полиции. Еще ведется производство по возбуждению дела по статье 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества)», — следует из сообщения. На данный момент обвиняемый находится на лечении в психиатрической больнице, где ранее уже его проходил. Как оказалось, в момент происшествия мужчина был абсолютно трезв. Органы ОВД продолжают проверку. Инцидент произошел 17 октября на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Водитель внедорожника дождался, когда на дорогах выставят камеры, и начал их сносить. После этого автомобилист скрылся, но почти сразу же его задержали силовики. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кировский райсуд Екатеринбурга назначил меру пресечения 50-летнему водителю УАЗа, сбившему на полной скорости четыре мобильных камеры-треноги на Серовском тракте. Следующие 15 суток мужчина проведет под арестом. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В отношении задержанного сотрудники полиции составили административные материалы по части первой статьи 19.3 КоАП, также по статье 318 УК РФ за нападение на сотрудников полиции, 319 УК РФ за публичное оскорбление сотрудников полиции. Еще ведется производство по возбуждению дела по статье 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества)», — следует из сообщения. На данный момент обвиняемый находится на лечении в психиатрической больнице, где ранее уже его проходил. Как оказалось, в момент происшествия мужчина был абсолютно трезв. Органы ОВД продолжают проверку. Инцидент произошел 17 октября на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Водитель внедорожника дождался, когда на дорогах выставят камеры, и начал их сносить. После этого автомобилист скрылся, но почти сразу же его задержали силовики.