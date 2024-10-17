На Серовском тракте водитель внедорожника снес несколько камер-треног. Видео

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Вручение ключей от новой лесопатрульной техники директорам лесничеств Свердловской области. Екатеринбург, уаз, уазик, машина, ульяновский автомобильный завод
Автомобилист повредил четыре камеры Фото:

На Серовском тракте (Свердловская область) днем 17 октября водитель УАЗа на полной скорости снес четыре мобильных камеры-треноги. Мужчину уже поймали. Об этом рассказал очевидец ДТП.

«Водитель выехал в 03:00 из Кушвы, дождался, когда на дорогах выставят камеры, и начал их сносить. Повредил как минимум четыре», — передает telegram-канал «Короче, Тагил» слова собеседника. После этого автомобилист скрылся, однако, по некоторым данным, его уже задержали.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу региональной Госавтоинспекции и компании «УГМК-Телеком», которой принадлежат камеры. В ведомстве пояснили, что органы внутренних дел уже организовали проверку, ответ от владельцев комплексов не поступил.

Обновлено в 15:30 (13:30 по МСК)

«УГМК-Телеком» подтверждает факт инцидентов, произошедших на автомобильной дороге Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 17 октября 2024 года, в результате которых зафиксировано повреждение нескольких передвижных комплексов видеофиксации. «За более подробной информацией просьба обратиться в правоохранительные органы», — отметили в компании.

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На Серовском тракте (Свердловская область) днем 17 октября водитель УАЗа на полной скорости снес четыре мобильных камеры-треноги. Мужчину уже поймали. Об этом рассказал очевидец ДТП. «Водитель выехал в 03:00 из Кушвы, дождался, когда на дорогах выставят камеры, и начал их сносить. Повредил как минимум четыре», — передает telegram-канал «Короче, Тагил» слова собеседника. После этого автомобилист скрылся, однако, по некоторым данным, его уже задержали. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу региональной Госавтоинспекции и компании «УГМК-Телеком», которой принадлежат камеры. В ведомстве пояснили, что органы внутренних дел уже организовали проверку, ответ от владельцев комплексов не поступил. Обновлено в 15:30 (13:30 по МСК) «УГМК-Телеком» подтверждает факт инцидентов, произошедших на автомобильной дороге Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 17 октября 2024 года, в результате которых зафиксировано повреждение нескольких передвижных комплексов видеофиксации. «За более подробной информацией просьба обратиться в правоохранительные органы», — отметили в компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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