В Россию направлены военные из Беларуси

Белорусских военнослужащих направили на обучение в Россию

19 октября 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Белорусские военнослужащие отправляются в Россию для обучения в одном из учебно-боевых центров Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Российскую Федерацию направлены белорусские военнослужащие для прохождения обучения в одном из учебно-боевых центров. Об этом сообщает Минобороны Республики Беларусь. «Мы продолжаем плановую совместную подготовку наших военнослужащих на базе учебно-боевых центров Вооруженных Сил Российской Федерации», — заявил начальника главного управления боевой подготовки ВС генерал-майор Владимир Белый, его слова приводит МО Беларуси. По его словам, коллеги из России высоко оценили уровень подготовки белорусских военнослужащих и представили им передовые технологии, используемые в российской армии. Генерал заявил, что они вступают в новый этап подготовки, отправляя военнослужащих для освоения методик, которые затем будут внедрены в практику тренировки белорусских подразделений. Он также подчеркнул, что после возвращения лучшие выпускники смогут передать свои знания товарищам и станут штатными инструкторами в своих частях. Ранее, в сентябре, белорусские военные приезжали в Россию для проведения контрольного занятия по управлению ракетными ударами. По итогам встречи, они собирались применить полученные знания при проведении боевых пусков ракет из разных комплексов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Российскую Федерацию направлены белорусские военнослужащие для прохождения обучения в одном из учебно-боевых центров. Об этом сообщает Минобороны Республики Беларусь. «Мы продолжаем плановую совместную подготовку наших военнослужащих на базе учебно-боевых центров Вооруженных Сил Российской Федерации», — заявил начальника главного управления боевой подготовки ВС генерал-майор Владимир Белый, его слова приводит МО Беларуси. По его словам, коллеги из России высоко оценили уровень подготовки белорусских военнослужащих и представили им передовые технологии, используемые в российской армии. Генерал заявил, что они вступают в новый этап подготовки, отправляя военнослужащих для освоения методик, которые затем будут внедрены в практику тренировки белорусских подразделений. Он также подчеркнул, что после возвращения лучшие выпускники смогут передать свои знания товарищам и станут штатными инструкторами в своих частях. Ранее, в сентябре, белорусские военные приезжали в Россию для проведения контрольного занятия по управлению ракетными ударами. По итогам встречи, они собирались применить полученные знания при проведении боевых пусков ракет из разных комплексов.