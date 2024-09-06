Военные Беларуси направились в Россию

Белорусские военные прибыли в Россию для проведения контрольного занятия по управлению ракетными ударами. Об этом сообщили в Минобороны Беларуси.
«Белорусские военные отправились в РФ на контрольное занятие по управлению ракетными ударами», — говорится в сообщении Минобороны. В ведомстве рассказали, что после завершения сосредоточения сил на российском полигоне планируется проведение боевых пусков ракет из разных комплексов.
Ранее белорусские военнослужащие войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил также отправились в Россию для участия в совместных учениях с боевой стрельбой на полигоне «Ашулук» в Астраханской области. Учения, анонсированные 5 августа, планируют привлечь около четырех тысяч военных и 150 единиц техники.
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