Военные Беларуси направились в Россию

Белорусские военные прибыли в Россию на контрольное занятие по ракетным пусками
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Белорусские военные проведут в РФ контрольное занятие по ракетным пускам
Белорусские военные проведут в РФ контрольное занятие по ракетным пускам Фото:

Белорусские военные прибыли в Россию для проведения контрольного занятия по управлению ракетными ударами. Об этом сообщили в Минобороны Беларуси.

«Белорусские военные отправились в РФ на контрольное занятие по управлению ракетными ударами», — говорится в сообщении Минобороны. В ведомстве рассказали, что после завершения сосредоточения сил на российском полигоне планируется проведение боевых пусков ракет из разных комплексов.

Ранее белорусские военнослужащие войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил также отправились в Россию для участия в совместных учениях с боевой стрельбой на полигоне «Ашулук» в Астраханской области. Учения, анонсированные 5 августа, планируют привлечь около четырех тысяч военных и 150 единиц техники.

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Белорусские военные прибыли в Россию для проведения контрольного занятия по управлению ракетными ударами. Об этом сообщили в Минобороны Беларуси. «Белорусские военные отправились в РФ на контрольное занятие по управлению ракетными ударами», — говорится в сообщении Минобороны. В ведомстве рассказали, что после завершения сосредоточения сил на российском полигоне планируется проведение боевых пусков ракет из разных комплексов. Ранее белорусские военнослужащие войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил также отправились в Россию для участия в совместных учениях с боевой стрельбой на полигоне «Ашулук» в Астраханской области. Учения, анонсированные 5 августа, планируют привлечь около четырех тысяч военных и 150 единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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