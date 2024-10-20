Украина атаковала Россию 110 дронами, в Нижегородской области есть раненые: карта СВО 20 октября

В Нижегородской области прогремели мощные взрывы после атаки ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ продолжают вытеснять украинские войска с территории Курской области
ВС РФ продолжают вытеснять украинские войска с территории Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 20 октября Украина атаковали российские регионы 110 беспилотниками. В результате удара в Нижегородской области на промышленном предприятии пострадало четыре человека. ВС РФ совершили прорыв в Курской области и добрались до населенного пункта Леонидово. Также российские бойцы ведут активные боевые действия на донецком направлении. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине на 20 октября — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Атака беспилотниками по России

Минобороны РФ сообщило, что Украина в ночь на 20 октября атаковала Россию масштабным числом беспилотников. Всего было использовано 110 БПЛА.

Российские системы ПВО смогли перехватить и уничтожить 43 БПЛА над территорией Курской области, 27 — над территорией Липецкой области, 18 — над территорией Орловской области, 8 — над территорией Нижегородской области, 7 — над территорией Белгородской области, 6 — над территорией Брянской области, и один — над территорией Московской области.

По слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, украинский БПЛА попал на территорию промышленного предприятия, в результате чего пострадала четверо рабочих. Им была оказана медицинская помощь, сейчас они находятся дома. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Курское направление

Как сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны», на курском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия. Российские войска активно наступают в районе населенного пункта Леонидово. Там же российские военные с помощью авиации и артиллерии отразили контратаку украинских сил. По данным Минобороны РФ, армия России успешно вытесняет украинские войска из населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь и Плехово.

Бои с применением тяжелой техники продолжаются в Зеленом Шляхе, где морские пехотинцы 155 бригады ведут активное наступление, а противник предпринимает контратаки с использованием десанта и бронетехники. Ситуация аналогична в Нижнем Клине, Толстом Луге и Новоивановке, где украинские войска удерживают оборону, стараясь предотвратить прорыв российских сил.

Донецкое направление

Российские вооруженные силы активно продвигаются в сторону Торецка, Покровска и Курахово, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны». На покровском направлении российские подразделения продвигаются к населенному пункту Воздвиженка. На кураховском направлении продолжаются атаки в районе Острого.

Военные подразделения группировки «Центр» начали операцию по взятию Селидово, проникнув на его восточные улицы, но неблагоприятные погодные условия и активное сопротивление ВСУ замедлили их продвижение.

В районе Цукурино украинские военные пытаются вернуть контроль над утраченными территориями. В Дзержинске продолжаются городские бои, а российские силы укрепляют позиции к югу от города.

Часояровское направление

На часояровском направлении боевые действия идут в микрорайоне Октябрьский. Кроме того, российские военные продолжают операции на флангах, передает telegram-канал «WarGonza».

Купянское направление

Российские военные осуществили прорыв в Кругляковку, нарушив оборону украинской армии в районе Купянска, несмотря на заявления украинской стороны о взятии этого населенного пункта под контроль. Украинские военные пытаются вытеснить захватчиков из занимаемых позиций. Контроль над Кругляковкой позволит России разделить украинские войска на левом берегу Оскола и обеспечить контроль над ключевым логистическим маршрутом, используемым ВСУ для пересечения реки к югу от Купянска.

Запорожский фронт

На запорожской направлении ВС РФ продолжают операции к северу от Работино. Кроме того, зафиксировано продвижение военных подразделений в направлении населенного пункта Новодаровка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 20 октября Украина атаковали российские регионы 110 беспилотниками. В результате удара в Нижегородской области на промышленном предприятии пострадало четыре человека. ВС РФ совершили прорыв в Курской области и добрались до населенного пункта Леонидово. Также российские бойцы ведут активные боевые действия на донецком направлении. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине на 20 октября — в материале URA.RU. Атака беспилотниками по России Минобороны РФ сообщило, что Украина в ночь на 20 октября атаковала Россию масштабным числом беспилотников. Всего было использовано 110 БПЛА. Российские системы ПВО смогли перехватить и уничтожить 43 БПЛА над территорией Курской области, 27 — над территорией Липецкой области, 18 — над территорией Орловской области, 8 — над территорией Нижегородской области, 7 — над территорией Белгородской области, 6 — над территорией Брянской области, и один — над территорией Московской области. По слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, украинский БПЛА попал на территорию промышленного предприятия, в результате чего пострадала четверо рабочих. Им была оказана медицинская помощь, сейчас они находятся дома. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Курское направление Как сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны», на курском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия. Российские войска активно наступают в районе населенного пункта Леонидово. Там же российские военные с помощью авиации и артиллерии отразили контратаку украинских сил. По данным Минобороны РФ, армия России успешно вытесняет украинские войска из населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь и Плехово. Бои с применением тяжелой техники продолжаются в Зеленом Шляхе, где морские пехотинцы 155 бригады ведут активное наступление, а противник предпринимает контратаки с использованием десанта и бронетехники. Ситуация аналогична в Нижнем Клине, Толстом Луге и Новоивановке, где украинские войска удерживают оборону, стараясь предотвратить прорыв российских сил. Донецкое направление Российские вооруженные силы активно продвигаются в сторону Торецка, Покровска и Курахово, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны». На покровском направлении российские подразделения продвигаются к населенному пункту Воздвиженка. На кураховском направлении продолжаются атаки в районе Острого. Военные подразделения группировки «Центр» начали операцию по взятию Селидово, проникнув на его восточные улицы, но неблагоприятные погодные условия и активное сопротивление ВСУ замедлили их продвижение. В районе Цукурино украинские военные пытаются вернуть контроль над утраченными территориями. В Дзержинске продолжаются городские бои, а российские силы укрепляют позиции к югу от города. Часояровское направление На часояровском направлении боевые действия идут в микрорайоне Октябрьский. Кроме того, российские военные продолжают операции на флангах, передает telegram-канал «WarGonza». Купянское направление Российские военные осуществили прорыв в Кругляковку, нарушив оборону украинской армии в районе Купянска, несмотря на заявления украинской стороны о взятии этого населенного пункта под контроль. Украинские военные пытаются вытеснить захватчиков из занимаемых позиций. Контроль над Кругляковкой позволит России разделить украинские войска на левом берегу Оскола и обеспечить контроль над ключевым логистическим маршрутом, используемым ВСУ для пересечения реки к югу от Купянска. Запорожский фронт На запорожской направлении ВС РФ продолжают операции к северу от Работино. Кроме того, зафиксировано продвижение военных подразделений в направлении населенного пункта Новодаровка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...