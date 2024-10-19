19 октября 2024
18 октября 2024

Спасатели потушили пожар в пермском санатории

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники МЧС потушили шатер в санатории
Сотрудники МЧС потушили шатер в санатории Фото:

В Добрянском округе Пермского края спасатели потушили шатер в санатории «Демидково». Об этом сообщили представители МЧС России в регионе.

«Сообщение о пожаре в санатории „Демидково“ в Добрянском округе поступило 19 октября в 21 час 43 минуты. Пожарные потушили деревянный каркасный шатер, крытый тентом», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Огонь тушили девять пожарных и две единицы техники. Площадь пожара составила 90 квадратных метров, уточнили в МЧС.

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В Добрянском округе Пермского края спасатели потушили шатер в санатории «Демидково». Об этом сообщили представители МЧС России в регионе. «Сообщение о пожаре в санатории „Демидково“ в Добрянском округе поступило 19 октября в 21 час 43 минуты. Пожарные потушили деревянный каркасный шатер, крытый тентом», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Огонь тушили девять пожарных и две единицы техники. Площадь пожара составила 90 квадратных метров, уточнили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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