Спасатели потушили пожар в пермском санатории

Сотрудники МЧС потушили шатер в санатории
В Добрянском округе Пермского края спасатели потушили шатер в санатории «Демидково». Об этом сообщили представители МЧС России в регионе.
«Сообщение о пожаре в санатории „Демидково“ в Добрянском округе поступило 19 октября в 21 час 43 минуты. Пожарные потушили деревянный каркасный шатер, крытый тентом», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Огонь тушили девять пожарных и две единицы техники. Площадь пожара составила 90 квадратных метров, уточнили в МЧС.
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