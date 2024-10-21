Челябинец три года добивается ремонта протекающей крыши

21 октября 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Мужчина три года обращался в различные инстанции для ремонта крыши Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владелец квартиры на последнем этаже пятиэтажного дома в Челябинске три года не может добиться ремонта крыши из-за регулярных протечек. Несмотря на многочисленные акты затопления и обращения в жилинспекцию, кровлю управляющая компания не чинит, рассказал URA.RU Дмитрий П. «Живу на пятом этаже пятиэтажки №10 по улице Дзержинского. Три года бежит крыша, УК „Титан“ ничего не делает. Акты затоплений есть, жилинспекция предлагает обращаться в суд, чтобы взыскать ущерб. Но главное же — разобраться с протечками», — пояснил URA.RU мужчина. Владелец квартиры отметил, что сегодня он будет оформлять очередной акт затопления. URA.RU направило запрос на официальную почту управляющей компании, ответ будет опубликован сразу после его получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелец квартиры на последнем этаже пятиэтажного дома в Челябинске три года не может добиться ремонта крыши из-за регулярных протечек. Несмотря на многочисленные акты затопления и обращения в жилинспекцию, кровлю управляющая компания не чинит, рассказал URA.RU Дмитрий П. «Живу на пятом этаже пятиэтажки №10 по улице Дзержинского. Три года бежит крыша, УК „Титан“ ничего не делает. Акты затоплений есть, жилинспекция предлагает обращаться в суд, чтобы взыскать ущерб. Но главное же — разобраться с протечками», — пояснил URA.RU мужчина. Владелец квартиры отметил, что сегодня он будет оформлять очередной акт затопления. URA.RU направило запрос на официальную почту управляющей компании, ответ будет опубликован сразу после его получения.