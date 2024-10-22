В Курской области бойцы ВСУ попали в плен из-за заклинивших автоматов

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ВС РФ взяли в плен бойцов ВСУ из-за того, что у тех заклинили автоматы
ВС РФ взяли в плен бойцов ВСУ из-за того, что у тех заклинили автоматы Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области российские военные взяли в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сделать это удалось в том числе из-за того, что у солдат противника заклинили автоматы. 

«Все мокрое, 3-4 выстрела из автомата — он заклинил. Другой. Короче, все автоматы наши клинанули. Гранат у нас нет. Я когда высунулся из этого окопа, когда меня брали — на меня торчало два автомата», — заявил пленный боец ВСУ. Его слова передает РИА Новости.

Захваченный украинский боец отметил, что перед тем как командование отправило солдат на территорию России, их с сослуживцами убедили в легкости и непродолжительности предстоящей операции. Однако по прибытии в российский регион военным ВСУ пришлось тяжело. «Мы сбились с трех лежек в одну. Нас было шесть человек в одной лежке, битком. Даже вот в этих маленьких норах. Мы уже раскапывались,... потому что закидывали гранатами», — заявил солдат.

Ранее ВС РФ окружили в Курской области более 1,8 тысяч солдат ВСУ. Несколько солдат сдались в плен из-за нехватки боеприпасов и поврежденной техники.

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В Курской области российские военные взяли в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сделать это удалось в том числе из-за того, что у солдат противника заклинили автоматы.  «Все мокрое, 3-4 выстрела из автомата — он заклинил. Другой. Короче, все автоматы наши клинанули. Гранат у нас нет. Я когда высунулся из этого окопа, когда меня брали — на меня торчало два автомата», — заявил пленный боец ВСУ. Его слова передает РИА Новости. Захваченный украинский боец отметил, что перед тем как командование отправило солдат на территорию России, их с сослуживцами убедили в легкости и непродолжительности предстоящей операции. Однако по прибытии в российский регион военным ВСУ пришлось тяжело. «Мы сбились с трех лежек в одну. Нас было шесть человек в одной лежке, битком. Даже вот в этих маленьких норах. Мы уже раскапывались,... потому что закидывали гранатами», — заявил солдат. Ранее ВС РФ окружили в Курской области более 1,8 тысяч солдат ВСУ. Несколько солдат сдались в плен из-за нехватки боеприпасов и поврежденной техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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