В Курской области бойцы ВСУ попали в плен из-за заклинивших автоматов

В Курской области российские военные взяли в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сделать это удалось в том числе из-за того, что у солдат противника заклинили автоматы.
«Все мокрое, 3-4 выстрела из автомата — он заклинил. Другой. Короче, все автоматы наши клинанули. Гранат у нас нет. Я когда высунулся из этого окопа, когда меня брали — на меня торчало два автомата», — заявил пленный боец ВСУ. Его слова передает РИА Новости.
Захваченный украинский боец отметил, что перед тем как командование отправило солдат на территорию России, их с сослуживцами убедили в легкости и непродолжительности предстоящей операции. Однако по прибытии в российский регион военным ВСУ пришлось тяжело. «Мы сбились с трех лежек в одну. Нас было шесть человек в одной лежке, битком. Даже вот в этих маленьких норах. Мы уже раскапывались,... потому что закидывали гранатами», — заявил солдат.
Ранее ВС РФ окружили в Курской области более 1,8 тысяч солдат ВСУ. Несколько солдат сдались в плен из-за нехватки боеприпасов и поврежденной техники.
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