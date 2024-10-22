22 октября 2024

Екатеринбургский боксер RCC поборется за титул чемпиона мира. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Харитон Агрба находится в рейтинге лучших боксеров мира
Харитон Агрба находится в рейтинге лучших боксеров мира Фото:

Боксер Харитон Агрба из команды RCC Boxing Promotions (Екатеринбург) получил шанс завоевать титул чемпиона мира по версии IBA. Его главным соперником станет аргентинец Гарбиэль Роса. Поединок пройдет в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA», который запланирован 4 ноября в Самаре, рассказали URA.RU в пресс-службе RCC.

«В случае победы Харитон Агрба станет третьим чемпионом мира IBA из команды RCC Boxing Promotions. До него еще двое стали лучшими в мире — это Всеволод Шумков и Шарапутдин Атаев», — пояснили в промоушене. В текущем году Агрба уже добился значительных успехов, завоевав титулы IBF Intercontinental и WBA Continental, что позволило ему войти в топ-15 лучших боксеров мира в своей весовой категории.

Кроме Харитона на турнире выступит еще один представитель RCC. Финалист чемпионата мира и трехкратный чемпион России Джамулат Бижамов сойдется с венесуэльцем Кейберой Запата. Победитель станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBA в весовой категории до 75 килограммов.

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Боксер Харитон Агрба из команды RCC Boxing Promotions (Екатеринбург) получил шанс завоевать титул чемпиона мира по версии IBA. Его главным соперником станет аргентинец Гарбиэль Роса. Поединок пройдет в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA», который запланирован 4 ноября в Самаре, рассказали URA.RU в пресс-службе RCC. «В случае победы Харитон Агрба станет третьим чемпионом мира IBA из команды RCC Boxing Promotions. До него еще двое стали лучшими в мире — это Всеволод Шумков и Шарапутдин Атаев», — пояснили в промоушене. В текущем году Агрба уже добился значительных успехов, завоевав титулы IBF Intercontinental и WBA Continental, что позволило ему войти в топ-15 лучших боксеров мира в своей весовой категории. Кроме Харитона на турнире выступит еще один представитель RCC. Финалист чемпионата мира и трехкратный чемпион России Джамулат Бижамов сойдется с венесуэльцем Кейберой Запата. Победитель станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBA в весовой категории до 75 килограммов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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