The Art Film Festival из Москвы дотянулся до Перми

Фестиваль фильмов об искусстве The Art Film Festival пройдет в Перми

23 октября 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Фестиваль пройдет в "Кристалле" Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Ежегодный фестиваль фильмов об искусстве The Art Film Festival расширил свою географию. В 2024 году он пройдет не только в Москве и Санкт-Петербурге, но также и в Перми, сообщили организаторы. Увидеть фильмы, которые показывали на Берлинском, Венецианском, Каннском и других международных фестивалях, в Перми можно будет на площадке Пермской синематеки. The Art Film Festival выбрался за пределы столиц, и одна из лент также рассказывает об искусстве вне Москвы и Петербурга. Это «Трагедия в углу» режиссера Майи Данилевской. «Роуд-муви по современному искусству вне столиц. Фильм по мотивам книги-исследования куратора Дианы Мачулиной снимался в пяти регионах. Основной вопрос: быть молодым художником в России — это трагедия невостребованности отдельно взятого человека или уникальный осознанный путь?» — говорится в анонсе на сайте Пермской синематеки. Фильм «Трагедия в углу» представит Наиля Аллахвердиева, директор музея современного искусства PERMM. Все ленты, которые покажут на фестивале пройдут в формате обсуждения. Экспертами станут профессионалы в той или иной области искусства. The Art Film Festival пройдет в Перми с 31 октября по 3 ноября.

