В пермских школах резко снизилось качество обедов из-за инфляции

В школах и детских садах Пермского края осенью 2024 года резко снизилось качество питания. Об этом 23 октября заявил на заседании комитета по бюджету заксобрания депутат Олег Постников. Родители, по его словам, завалили Роспотребнадзор жалобами. Из-за инфляции выросли цены на продукты.
«Последние восемь лет я регулярно получаю обращения от поставщиков питания. Роспотребнадзор неделю назад провел рейд по 14 школам, и в 10 выявлено занижение энергетической ценности обедов. Очень много нареканий к качеству именно этой осенью», — передает слова Постникова корреспондент URA.RU.
Депутат объяснил, что многие поставщики столкнулись с проблемами при покупке продуктов. Им или отказывают в продаже мяса и молока, или предъявляют сильно завышенные цены. Постников предложил заранее проиндексировать расходы бюджета на организацию питания в школах и детских садах. Министр финансов Прикамья Екатерина Тхор пояснила, что в 2024 году их увеличили на 4,9%, с 1 января 2025 года должны увеличить еще на 5,1%.
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