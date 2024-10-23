NZZ: Путин чувствует слабость Запада

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Иностранные СМИ утверждают, что Владимир Путин чувствует слабость западных стран и использует ее
Иностранные СМИ утверждают, что Владимир Путин чувствует слабость западных стран и использует ее Фото:

Президент России Владимир Путин уверен в успехе спецоперации. Он опирается на слабости западных стран и использует это себе во благо, сообщают иностранные СМИ.

«Ничто не указывает на то, что Путин в отчаянии. Скорее, он видит себя на пути к победе и ищет подкрепления у союзника, чтобы еще больше усилить влияние. <...> Лидеры, подобные Путину или Киму [Ким Чен Ын — глава КНДР], чувствуют слабость Запада и используют ее», — пишет Neue Zurcher Zeitung.

По мнению автора материала, европейские государства и США сами способствовали развитию этой опасной ситуации из-за своей политики постоянных уступок. Издание подчеркивает, что нет никаких признаков того, что Путин чувствует себя в отчаянии: напротив, он идет к достижению цели и уверен в победе на СВО.

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Президент России Владимир Путин уверен в успехе спецоперации. Он опирается на слабости западных стран и использует это себе во благо, сообщают иностранные СМИ. «Ничто не указывает на то, что Путин в отчаянии. Скорее, он видит себя на пути к победе и ищет подкрепления у союзника, чтобы еще больше усилить влияние. <...> Лидеры, подобные Путину или Киму [Ким Чен Ын — глава КНДР], чувствуют слабость Запада и используют ее», — пишет Neue Zurcher Zeitung. По мнению автора материала, европейские государства и США сами способствовали развитию этой опасной ситуации из-за своей политики постоянных уступок. Издание подчеркивает, что нет никаких признаков того, что Путин чувствует себя в отчаянии: напротив, он идет к достижению цели и уверен в победе на СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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