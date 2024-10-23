NZZ: Путин чувствует слабость Запада

Президент России Владимир Путин уверен в успехе спецоперации. Он опирается на слабости западных стран и использует это себе во благо, сообщают иностранные СМИ.
«Ничто не указывает на то, что Путин в отчаянии. Скорее, он видит себя на пути к победе и ищет подкрепления у союзника, чтобы еще больше усилить влияние. <...> Лидеры, подобные Путину или Киму [Ким Чен Ын — глава КНДР], чувствуют слабость Запада и используют ее», — пишет Neue Zurcher Zeitung.
По мнению автора материала, европейские государства и США сами способствовали развитию этой опасной ситуации из-за своей политики постоянных уступок. Издание подчеркивает, что нет никаких признаков того, что Путин чувствует себя в отчаянии: напротив, он идет к достижению цели и уверен в победе на СВО.
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