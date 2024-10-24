24 октября 2024

В Нижнем Тагиле центр крупнейшей платформы для добрых дел. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В центре людей будут вдохновлять на добрые поступки (архивное фото)
В центре людей будут вдохновлять на добрые поступки (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) открылся Добро.Центр — платформа для развития социальных и гражданских инициатив, а также для оказания добровольческой помощи. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«В Нижнем Тагиле открылся Добро.Центр. Он призван стать платформой для объединения людей, готовых оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, и участвовать в социальных проектах… Приглашаю всех желающих принять участие в жизни Добро.Центра и стать частью этой инициативы, вдохновляющей людей на добрые поступки», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Центр будет организовывать мероприятия и обучающие программы по волонтерской деятельности, а также станет местом для тех, кто хочет реализовать свои идеи и познакомиться с единомышленниками. Центр работает по адресу: ул. Октябрьской революции, 44.

Сейчас в России работает больше 700 подобных центров. 17 из них находятся в Свердловской области.

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Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) открылся Добро.Центр — платформа для развития социальных и гражданских инициатив, а также для оказания добровольческой помощи. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «В Нижнем Тагиле открылся Добро.Центр. Он призван стать платформой для объединения людей, готовых оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, и участвовать в социальных проектах… Приглашаю всех желающих принять участие в жизни Добро.Центра и стать частью этой инициативы, вдохновляющей людей на добрые поступки», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Центр будет организовывать мероприятия и обучающие программы по волонтерской деятельности, а также станет местом для тех, кто хочет реализовать свои идеи и познакомиться с единомышленниками. Центр работает по адресу: ул. Октябрьской революции, 44. Сейчас в России работает больше 700 подобных центров. 17 из них находятся в Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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