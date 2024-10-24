В Нижнем Тагиле (Свердловская область) открылся Добро.Центр — платформа для развития социальных и гражданских инициатив, а также для оказания добровольческой помощи. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«В Нижнем Тагиле открылся Добро.Центр. Он призван стать платформой для объединения людей, готовых оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, и участвовать в социальных проектах… Приглашаю всех желающих принять участие в жизни Добро.Центра и стать частью этой инициативы, вдохновляющей людей на добрые поступки», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Центр будет организовывать мероприятия и обучающие программы по волонтерской деятельности, а также станет местом для тех, кто хочет реализовать свои идеи и познакомиться с единомышленниками. Центр работает по адресу: ул. Октябрьской революции, 44.
Сейчас в России работает больше 700 подобных центров. 17 из них находятся в Свердловской области.
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