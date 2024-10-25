Владимир Путин поздравил Токаева с Днем республики

Токаев получил поздравления от Путина с Днем республикиФото: Пресс-служба Президента Казахстана
Президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с Днем республики. Российский лидер подчеркнул необходимость совместных усилий Москвы и Астаны для укрепления безопасности в Евразии.
«Москва и Астана активно взаимодействуют в рамках СНГ, Евразэс, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур», — говорится в тексте поздравления президента РФ. Путин также выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений в интересах народов, стабильности и безопасности Евразии.
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Президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с Днем республики. Российский лидер подчеркнул необходимость совместных усилий Москвы и Астаны для укрепления безопасности в Евразии. «Москва и Астана активно взаимодействуют в рамках СНГ, Евразэс, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур», — говорится в тексте поздравления президента РФ. Путин также выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений в интересах народов, стабильности и безопасности Евразии.