Владимир Путин поздравил Токаева с Днем республики

25 октября 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Токаев получил поздравления от Путина с Днем республики Фото: Пресс-служба Президента Казахстана Президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с Днем республики. Российский лидер подчеркнул необходимость совместных усилий Москвы и Астаны для укрепления безопасности в Евразии. «Москва и Астана активно взаимодействуют в рамках СНГ, Евразэс, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур», — говорится в тексте поздравления президента РФ. Путин также выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений в интересах народов, стабильности и безопасности Евразии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с Днем республики. Российский лидер подчеркнул необходимость совместных усилий Москвы и Астаны для укрепления безопасности в Евразии. «Москва и Астана активно взаимодействуют в рамках СНГ, Евразэс, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур», — говорится в тексте поздравления президента РФ. Путин также выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений в интересах народов, стабильности и безопасности Евразии.