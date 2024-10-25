Владимир Путин поздравил Токаева с Днем республики

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным
Токаев получил поздравления от Путина с Днем республики Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с Днем республики. Российский лидер подчеркнул необходимость совместных усилий Москвы и Астаны для укрепления безопасности в Евразии.

«Москва и Астана активно взаимодействуют в рамках СНГ, Евразэс, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур», — говорится в тексте поздравления президента РФ. Путин также выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений в интересах народов, стабильности и безопасности Евразии.

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Президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с Днем республики. Российский лидер подчеркнул необходимость совместных усилий Москвы и Астаны для укрепления безопасности в Евразии. «Москва и Астана активно взаимодействуют в рамках СНГ, Евразэс, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур», — говорится в тексте поздравления президента РФ. Путин также выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений в интересах народов, стабильности и безопасности Евразии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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