За ночь уничтожен 21 дрон ВСУ над Россией

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Больше всего беспилотников сбито над Белгородской областью
Больше всего беспилотников сбито над Белгородской областью Фото:

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», — сообщили в ведомстве. Больше всего беспилотников сбито над Белгородской областью — 13 штук. Шесть дронов перехвачены над Брянской областью, по одному — над Воронежской и Курской областями.

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Российские средства ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», — сообщили в ведомстве. Больше всего беспилотников сбито над Белгородской областью — 13 штук. Шесть дронов перехвачены над Брянской областью, по одному — над Воронежской и Курской областями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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