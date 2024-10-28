За ночь уничтожен 21 дрон ВСУ над Россией

Больше всего беспилотников сбито над Белгородской областью
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», — сообщили в ведомстве. Больше всего беспилотников сбито над Белгородской областью — 13 штук. Шесть дронов перехвачены над Брянской областью, по одному — над Воронежской и Курской областями.
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