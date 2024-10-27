27 октября 2024

Генсек ШОС рассказал о работе над единой платежной системой

Генсек ШОС Мин: создание ЕДС обсуждается в неформальном формате
© Служба новостей «URA.RU»
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Исламабад накануне проведения заседания Совета глав правительств государств - членов ШОС., исламабад, шос 2024
В ШОС хотят создать единую валюту, основанную на «прорывных технологиях» Фото:

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) активно работает над созданием единой внутренней платежной системы, обсуждение которой пока ведется в неофициальном формате. Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

«По созданию единой платежной системы обсуждение сейчас идет в неофициальном формате. Но в настоящий момент ведется работа по увеличению доли в национальных валютах во взаиморасчетах. В 2022 году успешно состоялся самаркандский саммит, на котором была принята концепция по увеличению этой доли. Работа по этой линии активно продвигается», — цитирует издание «Известия» слова Чжана Мина.

Чжан Мин уточнил, что специальная рабочая группа, в состав которой входят представители центробанков и министерств финансов государств-членов ШОС, активно занимается разработкой данной системы. Также есть вовлечение межбанковского объединения ШОС, что подчеркивает серьезность и масштабность задачи.

В ШОС хотят создать единую валюту, основанную на «прорывных технологиях». В частности, в Иране высказывают мнение о том, что экономические отношения между странами-участниками организации могут быть укреплены путем введения общей валюты. Власти Белоруссии призвали лидеров ШОС отказаться от доллара.

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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) активно работает над созданием единой внутренней платежной системы, обсуждение которой пока ведется в неофициальном формате. Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. «По созданию единой платежной системы обсуждение сейчас идет в неофициальном формате. Но в настоящий момент ведется работа по увеличению доли в национальных валютах во взаиморасчетах. В 2022 году успешно состоялся самаркандский саммит, на котором была принята концепция по увеличению этой доли. Работа по этой линии активно продвигается», — цитирует издание «Известия» слова Чжана Мина. Чжан Мин уточнил, что специальная рабочая группа, в состав которой входят представители центробанков и министерств финансов государств-членов ШОС, активно занимается разработкой данной системы. Также есть вовлечение межбанковского объединения ШОС, что подчеркивает серьезность и масштабность задачи. В ШОС хотят создать единую валюту, основанную на «прорывных технологиях». В частности, в Иране высказывают мнение о том, что экономические отношения между странами-участниками организации могут быть укреплены путем введения общей валюты. Власти Белоруссии призвали лидеров ШОС отказаться от доллара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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