Генсек ШОС рассказал о работе над единой платежной системой

Генсек ШОС Мин: создание ЕДС обсуждается в неформальном формате

28 октября 2024 в 05:37 Размер текста - 17 +

В ШОС хотят создать единую валюту, основанную на «прорывных технологиях» Фото: Роман Наумов © URA.RU Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) активно работает над созданием единой внутренней платежной системы, обсуждение которой пока ведется в неофициальном формате. Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. «По созданию единой платежной системы обсуждение сейчас идет в неофициальном формате. Но в настоящий момент ведется работа по увеличению доли в национальных валютах во взаиморасчетах. В 2022 году успешно состоялся самаркандский саммит, на котором была принята концепция по увеличению этой доли. Работа по этой линии активно продвигается», — цитирует издание «Известия» слова Чжана Мина. Чжан Мин уточнил, что специальная рабочая группа, в состав которой входят представители центробанков и министерств финансов государств-членов ШОС, активно занимается разработкой данной системы. Также есть вовлечение межбанковского объединения ШОС, что подчеркивает серьезность и масштабность задачи. В ШОС хотят создать единую валюту, основанную на «прорывных технологиях». В частности, в Иране высказывают мнение о том, что экономические отношения между странами-участниками организации могут быть укреплены путем введения общей валюты. Власти Белоруссии призвали лидеров ШОС отказаться от доллара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) активно работает над созданием единой внутренней платежной системы, обсуждение которой пока ведется в неофициальном формате. Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. «По созданию единой платежной системы обсуждение сейчас идет в неофициальном формате. Но в настоящий момент ведется работа по увеличению доли в национальных валютах во взаиморасчетах. В 2022 году успешно состоялся самаркандский саммит, на котором была принята концепция по увеличению этой доли. Работа по этой линии активно продвигается», — цитирует издание «Известия» слова Чжана Мина. Чжан Мин уточнил, что специальная рабочая группа, в состав которой входят представители центробанков и министерств финансов государств-членов ШОС, активно занимается разработкой данной системы. Также есть вовлечение межбанковского объединения ШОС, что подчеркивает серьезность и масштабность задачи. В ШОС хотят создать единую валюту, основанную на «прорывных технологиях». В частности, в Иране высказывают мнение о том, что экономические отношения между странами-участниками организации могут быть укреплены путем введения общей валюты. Власти Белоруссии призвали лидеров ШОС отказаться от доллара.