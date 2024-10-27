27 октября 2024

Кандидат на пост канцлера ФРГ сделал важное заявление насчет поставок Taurus Украине

Лидер ХДС Мерц: поставки Taurus Киеву не станут втягиванием Германии в конфликт
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Целью поставок является эффективное сдерживание, а не эскалация конфликта, заявил Мерц Фото:
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Поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не будет означать вступление Германии в конфликт. Об этом заявил Фридрих Мерц, кандидат на пост канцлера Германии от ХДС/ХСС. По его словам, аналогичные поставки осуществляют и другие страны.

«Поставка Taurus — это что угодно, только не вступление в войну», — утверждал Мерц интервью телеканалу ARD. Он также добавил, что британцы и французы поставляют крылатые ракеты, что не является вступлением в конфликт. Политик выразил мнение, что целью поставок является эффективное его сдерживание, а не эскалация.

Ранее Мерц объявил о своем намерении поставить Украине ракеты дальнего действия Taurus. Соответствующее заявление он сделал во время интервью на одном из немецких телеканалов. Глава правительства Германии Олаф Шольц не раз заявлял, что ФРГ не будет поставлять Украине ракеты Taurus с дальностью полета в 500 километров. По его мнению, это только вызовет еще большую эскалацию в конфликте, так как эти ракеты способны долететь до Москвы, пишет «Национальная служба новостей».

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Поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не будет означать вступление Германии в конфликт. Об этом заявил Фридрих Мерц, кандидат на пост канцлера Германии от ХДС/ХСС. По его словам, аналогичные поставки осуществляют и другие страны. «Поставка Taurus — это что угодно, только не вступление в войну», — утверждал Мерц интервью телеканалу ARD. Он также добавил, что британцы и французы поставляют крылатые ракеты, что не является вступлением в конфликт. Политик выразил мнение, что целью поставок является эффективное его сдерживание, а не эскалация. Ранее Мерц объявил о своем намерении поставить Украине ракеты дальнего действия Taurus. Соответствующее заявление он сделал во время интервью на одном из немецких телеканалов. Глава правительства Германии Олаф Шольц не раз заявлял, что ФРГ не будет поставлять Украине ракеты Taurus с дальностью полета в 500 километров. По его мнению, это только вызовет еще большую эскалацию в конфликте, так как эти ракеты способны долететь до Москвы, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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