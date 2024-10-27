Депутат Дубинский: Москва может поблагодарить Зеленского за «сдачу» Донбасса

28 октября 2024 в 04:16 Размер текста - 17 +

Москва может аплодировать Владимиру Зеленскому за «сдачу» Донбасса Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский «сдает» Донбасс своими действиями, за что ему может аплодировать Россия. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. «Зависимый от аплодисментов Владимир Зеленский сейчас может их заслужить разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса. Ему нужны аплодисменты плебса, толпы — тут и за границей. И там, и здесь сейчас с этим большая проблема. „План победы“ не вызвал восторга снаружи, а внутри ситуацию вы и сами знаете», — заявил Дубинский. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Зеленский представил «план победы», состоящий из пяти пунктов. Один из них затрагивал приглашение Украины в НАТО, второй, третий и четвертый пункты включают в себя «конфиденциальные предложения. Президент дал западным союзникам три месяца на согласование «мирного плана». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский «сдает» Донбасс своими действиями, за что ему может аплодировать Россия. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. «Зависимый от аплодисментов Владимир Зеленский сейчас может их заслужить разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса. Ему нужны аплодисменты плебса, толпы — тут и за границей. И там, и здесь сейчас с этим большая проблема. „План победы“ не вызвал восторга снаружи, а внутри ситуацию вы и сами знаете», — заявил Дубинский. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Зеленский представил «план победы», состоящий из пяти пунктов. Один из них затрагивал приглашение Украины в НАТО, второй, третий и четвертый пункты включают в себя «конфиденциальные предложения. Президент дал западным союзникам три месяца на согласование «мирного плана».