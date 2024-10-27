27 октября 2024

Депутат Дубинский: Москва может поблагодарить Зеленского за «сдачу» Донбасса

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Истребители F-16 прибыли на Украину. stock, зеленский владимир
Москва может аплодировать Владимиру Зеленскому за «сдачу» Донбасса Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский «сдает» Донбасс своими действиями, за что ему может аплодировать Россия. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Зависимый от аплодисментов Владимир Зеленский сейчас может их заслужить разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса. Ему нужны аплодисменты плебса, толпы — тут и за границей. И там, и здесь сейчас с этим большая проблема. „План победы“ не вызвал восторга снаружи, а внутри ситуацию вы и сами знаете», — заявил Дубинский. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Зеленский представил «план победы», состоящий из пяти пунктов. Один из них затрагивал приглашение Украины в НАТО, второй, третий и четвертый пункты включают в себя «конфиденциальные предложения. Президент дал западным союзникам три месяца на согласование «мирного плана».

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Президент Украины Владимир Зеленский «сдает» Донбасс своими действиями, за что ему может аплодировать Россия. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. «Зависимый от аплодисментов Владимир Зеленский сейчас может их заслужить разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса. Ему нужны аплодисменты плебса, толпы — тут и за границей. И там, и здесь сейчас с этим большая проблема. „План победы“ не вызвал восторга снаружи, а внутри ситуацию вы и сами знаете», — заявил Дубинский. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Зеленский представил «план победы», состоящий из пяти пунктов. Один из них затрагивал приглашение Украины в НАТО, второй, третий и четвертый пункты включают в себя «конфиденциальные предложения. Президент дал западным союзникам три месяца на согласование «мирного плана».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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