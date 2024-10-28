Беспилотники атаковали спиртзаводы в Воронежской области

Два спиртзавода в Воронежской области атакованы беспилотниками ВСУ, ранены два работника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Минувшей ночью два предприятия в Воронежской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами противника. В Аннинском районе ранены два работника предприятия», — сообщил Александр Гусев в своем telegram-канале. Он отметил, что они направлены на лечение, один — на стационарное, другой — на амбулаторное.
По словам губернатора, в результате атаки дронов на предприятии начался пожар, который повредил здания, сооружения и технику. Гусев добавил, что также было атаковано предприятие в Новохоперском районе. Была повреждена крыша хозпостройки и емкость. Пожара не последовало, информации о пострадавших нет.
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