Беспилотники атаковали спиртзаводы в Воронежской области

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В результате атаки украинских БПЛА пострадали два работника завода, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев
В результате атаки украинских БПЛА пострадали два работника завода, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев Фото:

Два спиртзавода в Воронежской области атакованы беспилотниками ВСУ, ранены два работника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью два предприятия в Воронежской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами противника. В Аннинском районе ранены два работника предприятия», — сообщил Александр Гусев в своем telegram-канале. Он отметил, что они направлены на лечение, один — на стационарное, другой — на амбулаторное.

По словам губернатора, в результате атаки дронов на предприятии начался пожар, который повредил здания, сооружения и технику. Гусев добавил, что также было атаковано предприятие в Новохоперском районе. Была повреждена крыша хозпостройки и емкость. Пожара не последовало, информации о пострадавших нет.

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Два спиртзавода в Воронежской области атакованы беспилотниками ВСУ, ранены два работника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Минувшей ночью два предприятия в Воронежской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами противника. В Аннинском районе ранены два работника предприятия», — сообщил Александр Гусев в своем telegram-канале. Он отметил, что они направлены на лечение, один — на стационарное, другой — на амбулаторное. По словам губернатора, в результате атаки дронов на предприятии начался пожар, который повредил здания, сооружения и технику. Гусев добавил, что также было атаковано предприятие в Новохоперском районе. Была повреждена крыша хозпостройки и емкость. Пожара не последовало, информации о пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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